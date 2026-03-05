La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha recibido hasta ahora 881 reportes de vehículos asegurados y 104 reportes de daños a establecimientos derivados de los hechos violentos registrados entre el 22 y el 25 de febrero en distintas entidades del país, tras el abatimiento del líder del CJNG, Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

De acuerdo con una actualización del organismo al 3 de marzo de 2026, hasta el momento se han podido estimar los daños de 765 siniestros, cuya cobertura asciende a 254 millones de pesos, monto que será cubierto por las aseguradoras conforme avance el proceso de reclamaciones, además de que seguirá actualizándose en los próximos días.

En el caso de daños sin autos, las aseguradoras han recibido 104 reportes, equivalentes a 14% del total de siniestros estimados. Dentro de este rubro se identifican 59 casos relacionados con incendios, 38 por robo y siete por saqueo, con un monto estimado de afectaciones por 10.9 millones de pesos.

Lee también Gobierno de Trump negocia acuerdo multimillonario sobre oro con Venezuela; compararía hasta una tonelada al país caribeño

La mayor parte de los reportes corresponde a vehículos asegurados, con 661 siniestros ya estimados, que representan 86 por ciento del total y un monto aproximado de 243.1 millones de pesos.

Dentro de esta categoría destacan 544 robos de autos, que concentran la mayor parte de las pérdidas económicas, con una estimación de 237.2 millones de pesos, mientras que el resto corresponde a daños materiales, incendios y otros incidentes.

Por entidad, Jalisco concentra la mayor incidencia de robos de vehículos, con 576 casos por encima del promedio diario, lo que equivale a 65% del total reportado.

Le sigue Michoacán con 132 casos, el 15% y Nayarit con 103, equivalente a 12%, mientras que otras entidades suman en conjunto 70 reportes, de acuerdo con el Observatorio de Análisis de Siniestros en Seguros de la AMIS.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/rmlgv

Noticias según tus intereses