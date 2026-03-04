El Gabinete de Seguridad informó que, en Peribán de Ramos, en el poblado San José Apupátaro, Michoacán, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército y Policía Estatal localizaron e inhabilitaron un área de concentración de material diverso, aseguraron tres mil 520 litros y 50 kilos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas, seis reactores de síntesis orgánica y seis condensadores.

En Culiacán, en el poblado Canamaca, Sinaloa, los efectivos localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino y un área de concentración de material diverso, asegurando tres mil 600 litros de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas, 200 kilos de hidróxido de sodio, tres reactores de síntesis orgánica, dos mezcladoras y un condensador.

En Tapachula, Chiapas elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército, Fiscalía y Policía Estatal arrestaron a tres personas, les aseguraron un arma larga, 26 cargadores, mil 100 cartuchos, dosis de droga, cinco chalecos tácticos, dos placas balísticas, un uniforme táctico y un rastreador GPS.

En Ecuandureo, Michoacán los uniformados al efectuar una inspección a un tractocamión, detuvieron a una persona y aseguraron 117 kilos de cocaína ocultos dentro de 27 galones con cloro.

En Morelia, Michoacán en una empresa de mensajería, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de un binomio canino, aseguraron un paquete con 2.3 kilos de marihuana.

En Arteaga, Michoacán en el poblado Bella Fuentes, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), al efectuar recorridos de seguridad, aseguraron siete armas largas, 483 cartuchos, 32 cargadores, un tubo lanzagranadas, cuatro chalecos tácticos y prendas tácticas.

En Amacuzac, Morelos elementos del Ejército, GN, Fiscalía y Policía Estatal arrestaron a cuatro personas, tres de ellas servidores públicos, por los delitos de extorsión y delincuencia organizada.

En Cuautla, Morelos elementos de SSPC y FGR detuvieron a una persona por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer extorsión, le aseguraron 15 cartuchos, un cargador, un vehículo y dosis de drogas.

En Santa María del Oro, Nayarit elementos del Ejército y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, aseguraron cargadores, cartuchos, dos toneladas de marihuana y dos vehículos.

En Badiraguato, Sinaloa integrantes del Ejército al realizar sobrevuelos de reconocimiento, incautaron un vehículo con blindaje artesanal que cuenta con reporte de robo, una ametralladora, dos armas largas, seis cargadores, cuatro mil 945 cartuchos, 30 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

En Caborca, Sinaloa elementos de FGR, SSPC y Semar detuvieron a una persona que viajaba a bordo de un tractocamión y aseguraron 108 kilos de metanfetamina.

En Matamoros, Tamaulipas elementos de FGR, SSPC, Ejército y GN catearon dos inmuebles, detuvieron a cinco personas, aseguraron dos armas largas, seis cargadores, 21 dispositivos electrónicos y tres vehículos.

En San Fernando, Tamaulipas elementos de FGR y SSPC detuvieron a una persona a bordo de un tractocamión, aseguraron 22 mil 960 cartuchos y un teléfono celular.

En Matamoros, Tamaulipas los uniformados catearon un inmueble, detuvieron a dos personas, aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 42 carros tanque, 15 contenedores, 34 tractocamiones, siete remolques tipo caja seca y tres motobombas.

En Poza Rica, Veracruz, elementos de Semar, Ejército, GN y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, aseguraron seis armas largas, tres armas cortas, 43 cartuchos, nueve cargadores, cuatro vehículos, cuatro chalecos tácticos y 120 ponchallantas.

En Poza Rica, en la colonia División de Oriente, los uniformados al efectuar recorridos de seguridad, detuvieron a una persona, le aseguraron seis armas largas, tres armas cortas, 10 cargadores, cuatro chalecos tácticos y un vehículo con reporte de robo.

En Mérida, Yucatán, los efectivos catearon un inmueble, detuvieron a una persona y aseguraron 103 kilos de marihuana.

Estás acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

