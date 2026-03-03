Más Información

Senado realiza declaratoria constitucional de reforma laboral de 40 horas; remite minuta al DOF para su publicación

Senado realiza declaratoria constitucional de reforma laboral de 40 horas; remite minuta al DOF para su publicación

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

Confirman que cuerpo localizado junto a la UAEM es de Kimberly Joselin; Fiscalía asegura que no habrá impunidad

Confirman que cuerpo localizado junto a la UAEM es de Kimberly Joselin; Fiscalía asegura que no habrá impunidad

Empire State Building comienza a celebrar la Copa Mundial de Futbol

Empire State Building comienza a celebrar la Copa Mundial de Futbol

El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido

El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido

Elementos federales aseguraron 104 mil pastillas de en el municipio de , Sinaloa, las cuales fueron encontradas al interior de una mochila sujeta a una motocicleta con reporte de robo y abandonada por un sujeto que finalmente huyó del lugar.

Por medio de un comunicado conjunto, el informó que el decomiso se realizó en inmediaciones de la carretera Culiacán-Mazatlán derivado de los recorridos de seguridad y vigilancia que se mantienen en la entidad.

Detalló que en las acciones, los agentes detectaron a una persona a bordo de una motocicleta, quien, al notar la presencia de los elementos, abandonó el vehículo y huyó con rumbo a los campos agrícolas de la zona.

Lee también

Durante la revisión del vehículo, los elementos de seguridad localizaron las más de 100 mil pastillas de fentanilo que permanecían al interior de una mochila sujeta a la unidad.

En el operativo participaron elementos de la de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia nacional (GN).

El Gabinete de Seguridad agregó que la droga decomisada, así como la motocicleta, fueron puestas a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento a las indagatorias.

Finalmente recordó que gracias al reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, se vigila y resguardan las carreteas del país para impedir el tráfico de sustancias ilícitas y evitar que estas lleguen a manos de los jóvenes del país.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]