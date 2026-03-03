Elementos federales aseguraron 104 mil pastillas de fentanilo en el municipio de Culiacán, Sinaloa, las cuales fueron encontradas al interior de una mochila sujeta a una motocicleta con reporte de robo y abandonada por un sujeto que finalmente huyó del lugar.

Por medio de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad informó que el decomiso se realizó en inmediaciones de la carretera Culiacán-Mazatlán derivado de los recorridos de seguridad y vigilancia que se mantienen en la entidad.

Detalló que en las acciones, los agentes detectaron a una persona a bordo de una motocicleta, quien, al notar la presencia de los elementos, abandonó el vehículo y huyó con rumbo a los campos agrícolas de la zona.

Lee también Violencia en Sinaloa: reportan siete nuevos asesinatos en tres municipios; dos de las víctimas fueron atacada a metros de la FGE

Durante la revisión del vehículo, los elementos de seguridad localizaron las más de 100 mil pastillas de fentanilo que permanecían al interior de una mochila sujeta a la unidad.

En el operativo participaron elementos de la de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia nacional (GN).

El Gabinete de Seguridad agregó que la droga decomisada, así como la motocicleta, fueron puestas a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación y dar seguimiento a las indagatorias.

Finalmente recordó que gracias al reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, se vigila y resguardan las carreteas del país para impedir el tráfico de sustancias ilícitas y evitar que estas lleguen a manos de los jóvenes del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro