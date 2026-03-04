Chilpancingo, Guerrero.- Las autoridades del gobierno estatal y del Ejército Mexicano presenciaron la destrucción de 232 armas de fuego decomisadas y que fueron puestas a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con ello se reiteró el compromiso institucional de continuar con la construcción de la paz en Guerrero.

En el evento, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) dijo un breve mensaje en que expresó que la eliminación de este armamento no solo se retira un riesgo potencial de las calles, sino que fortalece el mensaje de que la paz no se construye con más violencia, sino atendiendo las causas que la generan.

“Cada arma destruida significa tragedias que jamás ocurrirán; disparos que no impactarán, amenazas que no tocarán la puerta de nadie y agresiones que no dañarán a las familias guerrerenses. Significa interrumpir cadenas de violencia antes de que se activen, propiciando un entorno más seguro en colonias y comunidades”, aseveró.

Acompañada por el comandante de la Novena Región Militar, José Roberto Flores Montes de Oca, y el comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Moreno Barrera, la gobernadora suriana fue informada que el armamento que se destruyó fue obtenido de los operativos conjuntos y campañas de canje voluntario en Guerrero.

Las armas destruidas fueron aseguradas por su uso en hechos delictivos o entregadas de manera voluntaria; posteriormente, las autoridades judiciales decretaron su decomiso a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional para proceder a su destrucción definitiva y evitar que vuelvan a ser utilizadas en actos que vulneren la seguridad de la población.

El comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Moreno Barrera, afirmó que las armas de fuego representan una de las principales herramientas de la delincuencia para cometer ilícitos, por lo que su retiro impacta directamente en la seguridad del pueblo guerrerense.

Y en su mensaje, la mandataria suriana refrendó su compromiso de trabajar todos los días por una paz duradera que permita a cada región del estado vivir con bienestar, dignidad y esperanza, especialmente para las niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del gabinete de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas por su compromiso permanente con Guerrero.

Testigos de la destrucción de las armas fueron Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Ledesma Osuna; la delegada de la FGR en Guerrero, Neyra Salgado Miranda; así como representantes de la Guardia Nacional, mandos navales y de la Fiscalía General del Estado.

