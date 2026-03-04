Cuautitlán Izcalli, Mex.- Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se anunció un proyecto para ampliar de 10 a 12 carriles la autopista México-Querétaro, en el tramo que va de Tepalcapa, en Cuautitlán Izcalli hacia el municipio de Tepotzotlán.

La inversión superaría los 15 mil millones de pesos y uno de los objetivos principales es desahogar el congestionamiento vial que ocurre en esa arteria vial, por la que cada día transitan alrededor de 210 mil vehículos.

Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), sostuvo que el proyecto contempla ampliar de 10 a 12 carriles y modernizar los carriles laterales para mejorar la circulación.

En la conferencia de prensa, el funcionario federal detalló que para la ejecución del proyecto, que podría tardar 30 meses, el gobierno estima generar 800 empleos directos y otros 1 mil 200 indirectos.

La autopista México-Querétaro conecta a los municipios de Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Tepotzotlán, Coyotepec, Teoloyucan y Huehuetoca.

