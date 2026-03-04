Zacatepec, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia anunció entrega de becas a mujeres y hombres mayores de 15 años que se integren a los servicios educativos gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria que ofrece el Instituto Estatal de Educación para Adultos (INEEA) en Morelos.

La gobernadora entregó 418 certificados de ambos niveles educativos a personas que concluyeron su formación a través del programa AlfabetizaTec, iniciativa resultado del trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación, el INEEA y el Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ).

En su mensaje señaló que la formación académica es motor de justicia social, brinda autonomía y abre nuevas oportunidades de desarrollo, por lo que una de las premisas de su administración es que nadie se quede atrás.

Anuncia gobernadora becas para personas mayores de 15 años que estudien primaria y secundaria (04/03/2026). Foto: Especial

“Vamos a destinar un recurso para aquellas personas que no saben leer y escribir; las apoyaremos con mil 500 becas para primaria y, para quienes cursen el nivel secundaria, otorgaremos tres mil becas”, afirmó.

La Gobernadora agregó que esta acción contribuirá a avanzar en la meta planteada por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de reducir el rezago educativo, con el apoyo de estudiantes universitarios en la entidad.

En este sentido, Armando Contreras Castillo, director nacional del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), reconoció la apertura y el trabajo de la Gobernadora para impulsar este proyecto, y destacó que Morelos es un estado referente en la educación de jóvenes y adultos.

Durante la ceremonia, la señora Margarita Ayala compartió un mensaje emotivo en el que expresó su alegría por haber aprendido a leer y escribir: “Logré algo que antes pensé que no lograría. Al inicio me dio temor continuar estudiando, pero fui avanzando con el acompañamiento de mi asesora y hoy estoy aquí; ya concluí mis estudios. Quiero decirles a todos que nunca es tarde para empezar”.

