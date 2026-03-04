El Gobierno de Veracruz intervino ante autoridades de los municipios de Veracruz y Boca del Río, la principal zona turística del estado, ante un incipiente conflicto por el presunto robo de agua potable.

El Instituto Metropolitano del Agua del puerto de Veracruz detectó, a finales de febrero, una toma ilegal en la red de agua potable que desviaba casi 4 millones de litros diarios del sistema de abastecimiento a la ciudad de Boca del Río, municipio conurbado.

“Trabajamos de forma coordinada y con diálogo entre los municipios y el Estado para proporcionar los servicios básicos a la población”, afirmó la gobernadora Rocío Nahle García.

Al sostener una reunión de trabajo con las alcaldesas del puerto de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo (Morena) y de Boca del Río, María Josefina Gamboa Torales (PAN), acordó realizar una revisión profunda del balance hídrico y del sistema operativo del vital líquido.

Durante el encuentro, Nahle García afirmó que el compromiso institucional es fortalecer la planeación, supervisión y operación de la infraestructura hidráulica, a fin de asegurar un suministro eficiente y continuo para las familias de ambos municipios.

Y es que durante una inspección realizada el pasado 19 de febrero, se identificó una línea que tomaba agua de la Planta Potabilizadora 1, la cual era llevada a la red de agua potable del Fraccionamiento Costa de Oro y/o a un tanque cisterna ubicado en Boca del Río.

De acuerdo con un reporte oficial del municipio de Veracruz, en el punto se localizaron válvulas de control y equipos de medición que registraban un flujo superior a 45 litros por segundo (tres millones 888 mil litros diarios).

“Lo que evidencia una extracción continua de agua que reduce la disponibilidad del servicio para el municipio de Veracruz y afecta la distribución equitativa del recurso”, advirtieron las autoridades locales.

Ante ello, el Instituto Metropolitano del Agua ordenó a la concesionaria Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento el retiro inmediato de la conexión ilegal al no acreditar la autorización legal y afectar la distribución del servicio a los usuarios del puerto de Veracruz.

En respuesta, el gobierno municipal de Boca del Río rechazó que se hayan estado robando el líquido y recordó que todos los usuarios pagan sus tarifas.

