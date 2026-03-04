Más Información
Chichén Itza, Yucatán.- Un posible conflicto en esta zona maya tomó fuerza a unos días del equinoccio de primavera, luego de que los artesanos de la zona arqueológica rechazaron su traslado al Centro de Atención a Visitantes, el cual se encuentra en la carretera Pisté-Xcalacoop.
Mariano Kumul Kinil, uno de los representantes de los artesanos, señaló que funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) les informaron que este mes serán reubicados al nuevo parador turístico de la localidad.
Sin embargo, afirmó, que no se moverán de su actual espacio laboral, “ya que de hacerlo nuestras ventas se volverán inexistentes, afectando severamente nuestra economía; no nos vamos de aquí”, advirtieron
Reconoció que está en puerta un conflicto con las autoridades, ya que su postura frente al cambio de locación es firme, “ya que permaneceremos dentro del sitio arqueológico”.
Pidió el apoyo de las autoridades estatales y municipales de Tinum y dijo que los artesanos están dispuestos a entablar un dialogo y llegar a acuerdos, “pero ante el panorama actual con el cierre del parador turístico al interior de Chichén Itzá, la situación es incierta y el conflicto es inminente”.
Hay que señalar que actualmente, dentro de la zona arqueológica de Chichén Itzá trabajan cerca de mil artesanos, divididos en grupos con representantes laborales, los cuales se oponen al cambio de ubicación.
