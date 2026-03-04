Más Información
Cuernavaca.- Esta mañana, estudiantes de las unidades académicas de Farmacia, Medicina, Nutrición y Comunicación Humana marchan sobre la avenida Plan de Ayala, en Cuernavaca, antes de marchar hacia la zona de Los Volcanes, donde se encuentran facultades de Medicina y Enfermería.
Los universitarios se concentraron en la glorieta de La Luna, en Cuernavaca, para exigir justicia por el feminicidio de su compañera Kimberly Joselin, y también para demandar un programa efectivo de seguridad en todos los campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Ayer, la rectora Viridiana León, adelantó que la UAEM reforzará la seguridad en el Campus Chamilpa, con mayor presencia de personal privado y la instalación de botones de pánico.
También la gobernadora Margarita González Saravia anunció que en los próximos días dará a conocer un plan en materia de seguridad para la UAEM.
Por su parte, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, ratificó que el Gobierno de Morelos apostará siempre por el diálogo y la construcción de coincidencias a favor de la entidad.
“Estamos ejerciendo el gobierno con responsabilidad y aquí estamos, dando la cara”, puntualizó.
Fiscal de Morelos confirma que cuerpo hallado es de Kimberly Joselin; no habrá impunidad en el caso, asegura
