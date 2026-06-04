La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) está detrás de ocho casos más de fraude masivo, los cuales están relacionados en su mayoría con esquemas de inversión.

El coordinador general de Investigación Estratégica de la FGJ, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que estos ocho casos se suman a los cuatro dados a conocer la semana pasada en el informe mensual de resultados de la fiscal, Bertha Alcalde Luján.

“Al día de hoy podemos estar hablando, al menos en la Fiscalía de Delitos Financieros, de ocho casos más, estamos todavía en víspera de llevar los casos ante un juez”, dijo.

El coordinador precisó que dentro de los asuntos que se persiguen también están algunos por la modalidad de suplantación de identidad y donde se invirtió a través de plataformas digitales.

El pasado jueves 28 de mayo, la FGJ informó sobre cuatro casos de fraude masivo relacionados con MetaXchange, Strategic Capital Agency, Promotora Tarímbaro y Las Fishers.

Iruegas Álvarez señaló que los defraudadores también se han actualizado para cometer este delito.

“Así como hay ya un sinfín de plataformas digitales, redes, evolución en mecanismo y tecnología, esto ha sido tierra fértil para evolucionar en el tema de los fraudes, ya no en ese esquema tradicional sino en esquemas un poquito más complejo que derivan en múltiples víctimas defraudadas”.

Timo mundialista

A una semana del inicio de la Copa Mundial de Fútbol, la fiscalía capitalina sólo se tiene cinco denuncias relacionadas con boletos de la justa deportiva, indicó el funcionario.

Sin embargo, subrayó que entre los supuestos de fraude por el torneo internacional se tienen identificados venta de boletos, reventa y boletos falsos, así como la comercialización de hospedajes y paquetes turísticos.

“La situación está, y ojalá no tenga voz de profeta, que una vez que inicie el Mundial se incremente pero la realidad es esa, cuando vamos a empezar a validar el fraude va ser a la hora del partido respecto del boleto que compraron o a la hora que empiecen a llegar a Ciudad de México, al día de hoy te digo, no es un tema significativo”.