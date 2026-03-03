Cuernavaca.- El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó este martes que el cuerpo hallado sin vida el lunes corresponde a la joven Kimberly Joselin, “de acuerdo a los estudios practicados en las últimas horas por la Coordinación General de Servicios Periciales”.

En un comunicado, el fiscal dijo: “No habrá impunidad. Este es nuestro compromiso institucional”.

Señaló que la información sobre la identidad del cuerpo fue comunicada a su familia, “privilegiando su derecho a conocer la verdad antes de cualquier pronunciamiento público” y dijo que la investigación se ha conducido bajo el principio del debido proceso, dignidad de la víctima y de las víctimas indirectas.

Protesta por la desaparición de Kimberly frente a Palacio de Gobierno de Morelos. Foto: Tony Rivera / EL UNIVERSAL

“Los hechos que han generado profunda preocupación en torno a la desaparición de Kimberly Joselin nos duelen a todas y todos. Reconozco y comprendo la indignación, el dolor de la familia y la exigencia legítima de justicia expresada en la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en toda la entidad”, expresó.

Agregó que desde que la familia denunció la ausencia de Kimberly, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas “actuó en el ámbito de sus responsabilidades con apego a los protocolos correspondientes y con acciones para su localización”.

Blumenkron Escobar indicó que se instruyó a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas a investigar con perspectiva de género y con el compromiso pleno de llegar hasta las últimas consecuencias.

“Derivado de los actos de investigación, en los cuales han participado de manera determinante las instituciones integrantes de la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, hoy tenemos un probable responsable de un hecho delictivo en agravio de Kimberly, el cual actualmente se encuentra en prisión preventiva en espera de que un juez determine su situación jurídica”, comentó.

