Villagrán, Gto.- Tras ser relegada por los 12 alcaldes morenistas de Guanajuato que se agruparon para gestionar recursos para sus municipios, la presidenta municipal de Villagrán, Cinthia Coronel, emanada del mismo partido, aclaró que los “alcaldes machos de Morena” le excluyeron y que por ese motivo no asistió a una reunión de funcionarios de Gobierno del Estado.

Ese bloque lo integran los alcaldes de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez; Salamanca, César Prieto Gallardo; Abasolo, Job Gallardo; Salvatierra, Daniel Sámano; Valle de Santiago, Israel Mosqueda; Tarimoro, Saúl Trejo; Victoria, Salomón Espínola; y Doctor Mora, Edgar Reséndiz. Al grupo de unió la alcaldesa de Pénjamo, Yozajambi Molina.

La edil aseveró, a través de sus redes sociales, que se están formando bloques y facciones al interior de Morena “con la intención evidente de aislarme políticamente y, de paso, intentar afectar al senador Emmanuel Reyes (su esposo)”.

Lee también Suman 22 incendios forestales en Chihuahua en lo que va del año; el 90% han sido provocados

Coronel resaltó que eso no es unidad, eso es mezquindad.

“Hoy se llevó a cabo una reunión entre la mayoría de los alcaldes machos de Morena en el estado. No asistí por una razón muy sencilla: no fui convocada. Que quede absolutamente claro: no hice vacío, no me negué a asistir y no me aparté de ningún esfuerzo institucional. Simplemente fui excluida”, posteó Cinthia Coronel.

Compartió que el secretario de Gobierno del Estado, Jorge Jiménez Lona, le llamó para preguntar por su ausencia a la reunión con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, por lo que le comunicó que no había sido invitada.

“Reconozco su apertura y disposición para trabajar de manera coordinada; siempre encontrarán en mí institucionalidad y responsabilidad”.

Lee también Cae presunto feminicida de Rubí Patricia, madre buscadora asesinada en Mazatlán, Sinaloa; fue detenido por agentes de la Fiscalía estatal

La alcaldesa de Villagrán indicó que la práctica reiterada de generar reuniones donde deliberadamente se le excluye no solamente es desleal políticamente, es contraria a los principios del movimiento (4T), y recordó que el propio alcalde de Celaya afirmó que la decisión de convocarla dependería de la mayoría de los alcaldes.

“No me afecta. No me intimida. No me distrae”, acotó.

Aseveró que no necesita ser parte de ningún bloque para gestionar recursos ni para dar resultados, porque Villagrán tiene rumbo, proyectos y estabilidad financiera.

Sin embargo, dijo que tienen la obligación de señalar cualquier intento de exclusión política, más aún cuando puede constituir violencia política en razón de género.

“Morena no nació para replicar las viejas prácticas de la política tradicional. Morena nació para erradicarlas”, posteó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr