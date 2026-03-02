Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado informó que como parte del operativo interinstitucional de búsqueda desarrollado en los últimos días en la zona norte de Cuernavaca para localizar a la joven Kimberly Joselín Ramos Beltrán, hoy se encontró un cuerpo sin vida en uno de los polígonos de intervención.

La dependencia precisó que personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación General de Servicios Periciales, realizan las diligencias correspondientes conforme a los protocolos legales y científicos, a fin de determinar identidad, causa de muerte y temporalidad del fallecimiento.

Las investigaciones continúan en curso. La FGE Morelos informará oportunamente los avances que puedan hacerse públicos sin afectar el desarrollo de las indagatorias y el debido proceso, concluyó.

Hallan el cuerpo de Kimberly, estudiante de la UAEM reportada como desaparecida (02/03/2026). Foto: Captura de pantalla

La FGE confirmó así la versión difundida por fuentes cercanas al caso sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona boscosa limítrofe con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Kimberly desapareció el viernes 20 de febrero pasado, cuando viajó de su casa hacia la universidad estatal. Sus familiares informaron a la prensa que a las 7:30 horas perdieron contacto con ella, mientras que la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), aseguró que la joven de 18 años sí llegó al campus, situado en el norte de Cuernavaca.

