Hermosillo, Sonora.- Una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se registró la tarde del domingo 1 de marzo en la comunidad yaqui de Loma de Bácum, generando momentos de tensión entre fuerzas federales y habitantes del lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de seguridad realizaban la persecución de dos personas que presuntamente se internaron en la comunidad para evadir su captura, lo que derivó en el despliegue de efectivos federales y estatales dentro del territorio indígena.

Versiones extraoficiales señalan que el operativo estaría relacionado con la captura de Manuel “N”, alias “El Many”.

Lee también Hallan el cuerpo de Kimberly Jocelin, estudiante reportada como desaparecida; fue localizada cerca de la Autónoma de Morelos

En videos difundidos en redes sociales se observa a un numeroso grupo de pobladores confrontando verbalmente a los elementos de seguridad, mientras se escuchan detonaciones de arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o detenidas como resultado de los hechos.

Denuncian irrupción sin autorización

A través de un comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena, la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio denunció que elementos de la Secretaría de Marina y corporaciones estatales ingresaron al territorio yaqui sin autorización de las autoridades tradicionales, lo que calificaron como una presunta violación a la autonomía del pueblo.

Lee también Muere secretario de Economía de Reynosa en accidente carretero; colaborador resulta herido

Por su parte, la Guardia Tradicional de Loma de Bácum emitió un boletín en el que acusa a fuerzas federales, entre ellas Ejército, Marina y Guardia Nacional, de realizar una “incursión armada” que habría culminado en la detención arbitraria de dos jóvenes de la comunidad, una mujer y un varón, quienes, aseguran, no estaban vinculados con los hechos que motivaron el operativo.

Según la denuncia, ambos habrían sido retenidos y posteriormente abandonados en una caseta rumbo a Ciudad Obregón.

Asimismo, la autoridad tradicional sostiene que los efectivos se retiraron realizando disparos al aire y hacia el territorio como acto de intimidación.

Lee también Detienen a dos hombres armados en Mérida, Yucatán; les aseguran 12 mdp

Movilización de fuerzas de seguridad en territorio yaqui desata tensión (02/03/2026). Foto: Especial

Señalan afectación a sitio sagrado

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es la presunta irrupción en el “Conti” (Camino del Cielo), considerado el recinto más sagrado de la Nación Yaqui, en pleno periodo de Cuaresma. Las autoridades tradicionales afirman que los disparos y el despliegue armado vulneraron la ley ancestral conocida como Yoolutuuria, que rige la vida espiritual y comunitaria del pueblo.

“No estamos en contra de que se cumpla la ley contra quienes hacen el mal, pero exigimos que se respete el protocolo de soberanía”, señala el comunicado de la Guardia Tradicional.

“Entrar disparando y llevarse a nuestra juventud es un acto de invasión, no de justicia”.

Lee también IMPI concede protección a la Cuera Tamaulipeca; Tamaulipas celebra reconocimiento histórico

Entre las exigencias planteadas por la comunidad se encuentra la remoción y sanción de los mandos responsables del operativo, el reconocimiento pleno de la soberanía territorial conforme al Artículo 2° Constitucional y el respeto a los mecanismos de coordinación con la Guardia Tradicional en futuros operativos.

La comunidad informó que recopila testimonios y pruebas balísticas para presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas.

Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han emitido una postura oficial ampliada sobre los señalamientos.

La situación mantiene en alerta a la comunidad yaqui y reabre el debate sobre los límites de la actuación de fuerzas de seguridad en territorios indígenas con autonomía reconocida constitucionalmente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov