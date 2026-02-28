Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó orden de aprehensión en contra de Jared Alejandro “N” por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, en perjuicio de la estudiante universitaria Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán, extraviada desde el viernes 20 de febrero.

El joven, identificado en el campus como estudiante activo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue ubicado y asegurado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal para que comparezca en las próximas horas ante la autoridad judicial que lo requiera. Una versión extraoficial indica que el joven detenido sostuvo una relación de noviazgo con Kimberly y al terminar continuaron como amigos.

Ayer EL UNIVERSAL publicó la detención de un presunto responsable y hoy la Fiscalía confirmó la versión y acentuó que la presunta implicación de Jared Alejandro en la desaparición de Kimberly es resultado de las acciones de búsqueda e investigación realizadas por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas desde el pasado 21 de febrero, día en el que familiares denunciaron la desaparición de Kimberly.

Resaltó que con las pruebas documentadas el agente del Ministerio Público especializado solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión correspondiente, cumplimentada este sábado.

“Desde que la Fiscalía Morelos tuvo conocimiento de los hechos, se han efectuado múltiples actos de investigación y se ha mantenido comunicación constante con familiares y personas del entorno cercano de la joven. La prioridad de la Fiscalía Morelos es que la joven retorne a su seno familiar”, expuso la fiscalía.

En el operativo de búsqueda, subrayó la FGE, participan autoridades municipales, estatales y federales que intervienen en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

