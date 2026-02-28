Mérida, Yucatán.- Bajo la lógica de que la venta de comida deja buenos ingresos, se "disparó" el número de establecimientos que operan bajo la informalidad en Yucatán.

La presidenta local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Claudia González Góngora, estimó que cerca del 60 por ciento de los establecimientos del sector están en esa situación.

“Combatir el ambulantaje en la industria de alimentos es un gran reto para las autoridades y hay que frenar esa actividad”, expuso.

La empresaria se pronunció a favor de generar estrategias que motiven a personas emprendedoras que incursionan en el negocio restaurantero a incorporarse a la formalidad por las ventajas que representa.

“El ambulantaje en la industria de alimentos precariza el empleo porque no les dan condiciones de seguridad social a quienes emplean”, aseguró.

González Góngora dijo que en la entidad 8 de cada 10 establecimientos gastronómicos son micro, pequeñas y medianas empresas que resultan afectadas por el ambulantaje ya que mientras pagan impuestos y capacitan a su personal, los negocios informales evaden el fisco.

“Hablamos de cafeterías, taquerías, cocinas económicas que han dado el paso de pasar al sistema formal y eso se debe multiplicar”, insistió.

Por ello, se hizo un llamado a las autoridades locales a intensificar los operativos contra los negocios informales en Mérida y todo el Estado.

