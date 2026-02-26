Los crecientes salarios provocaron que más trabajadores cuenten con ingresos suficientes para alimentar a todos los integrantes de su hogar, opinaron analistas.

Entre octubre y diciembre pasado, 32.3% de la población estaba atrapada en pobreza laboral, ya que el ingreso por su trabajo fue insuficiente para adquirir la canasta alimentaria y tuvieron que apoyarse en otros recursos, como las remesas y los programas sociales.

La población en pobreza laboral se redujo por quinto año al hilo y reportó la tasa más baja desde que hay registro, a partir de 2005.

Lee también Bienestar inicia Jornada Nacional de Capacitación del FAIS 2026; participan Conagua, Hacienda y la ASF

Pobreza Laboral

La mayor disminución se reportó en el campo y zonas rurales, donde se movió de 50.7% a 46.6%, mientras en la ciudad y urbes pasó de 30.8% a 28.1%, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tras asumir la tarea de medir este indicador por la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“La recuperación del ingreso explica la menor pobreza laboral. 2025 fue el año de menor pobreza laboral en dos décadas”, destacó Guillermina Rodríguez, analista de Banamex.

Los registros del Inegi muestran que el ingreso laboral per cápita, que incluye personas que no perciben recursos, llegó a 4 mil 63 pesos entre octubre y diciembre, un aumento de 5.3% frente al mismo periodo de 2024 al restar inflación.

Lee también Economía mexicana tuvo un modesto crecimiento en 2025: Hacienda; fue "debajo de lo que necesitamos", admite

La Conasami informa que el salario mínimo pasó de 88.4 a 315 pesos diarios entre 2018 y 2026, mientras que el sueldo base de cotización promedio de trabajos afiliados al IMSS alcanzó 662.8 pesos en enero, el doble que en 2018.

Manufacturas y turismo

El año pasado, la pobreza laboral disminuyó en 25 entidades federativas y la reducción más profunda se registró en Querétaro, donde la tasa cambió de 33.2% a 19.8%.

La industria manufacturera en el estado, que gobierna el panista Mauricio Kuri, representa 31.1% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Le sigue Aguascalientes, que gobierna la también panista María Teresa Jiménez, donde la pobreza se redujo de 35.9% a 28.7% y las manufacturas aportan 34% de la economía estatal.

Lee también Pobreza laboral cae a 32.3% de la población al cierre de 2025; quedó por debajo del nivel alcanzado en tercer trimestre

Los estados con mayor vocación turística, Baja California Sur y Quintana Roo, registraron las tasas de pobreza más bajas del país.

El territorio sudcaliforniano, que gobierna el morenista Víctor Manuel Castro Cosío, reportó una tasa de 14.2%, mientras que el estado sureño, que administra la también morenista Mara Lezama, anotó 18.9%.

El año pasado igual aumentó la pobreza laboral de 22.3% a 23.5% en la Ciudad de México, así como en seis entidades más, según la información del Inegi.

Lee también Aguacate, pesca y hasta mercurio; CJNG impacta a las economías rurales de México y América Latina

Informalidad

La organización México, ¿cómo vamos? destacó que la informalidad está estrechamente relacionada con los niveles de pobreza laboral en cada región del país.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero no sólo tienen las tasas más altas de pobreza laboral, sino también las mayores proporciones de trabajadores en la informalidad, indicó.

“El ingreso promedio de un empleo formal es casi el doble que el de uno informal”, señaló.

México, ¿cómo vamos? también hizo ver que hay variables económicas correlacionadas: cuando una región tiene carencias en infraestructura y vulnerabilidad de la población, estas se reflejan en aspectos socioeconómicos, como pobreza e informalidad laboral.