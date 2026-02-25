La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio inicio a la Jornada Nacional de Capacitación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2026, con representantes de las 32 entidades federativas para fortalecer los mecanismos de ejecución del fondo, que tiene como propósito combatir la pobreza y la desigualdad mediante la inversión en obras de infraestructura social básica.

En ese sentido, Montiel Reyes explicó que la principal demanda de la población y de las autoridades estatales y municipales es la necesidad de inversión en materia de agua potable y detalló que en 2025 se invirtieron de manera conjunta 24 mil millones de pesos (mdp) entre todas las entidades en obras hidráulicas y de drenaje.

Añadió que el objetivo del FAIS, cuyos recursos provienen de la recaudación fiscal, es combatir la pobreza mediante la inversión en obras de infraestructura social básica de beneficio comunitario.

En su intervención, Rodolfo Hernández Espinosa, coordinador de Seguimiento e Información del Desempeño Presupuestario (UED-SHCP), resaltó la importancia de la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para generar mayor cercanía y acompañamiento de las autoridades para el manejo del fondo con mayor transparencia.

El director de Conagua, Efraín Morales López, durante la Jornada Nacional de Capacitación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2026. Foto: Especial

Así como también para dar seguimiento oportuno a los recursos del gasto público en beneficio de las comunidades con mayor rezago social.

Por su parte, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), abundó que a la fecha se han logrado resultados alentadores con la inversión de recursos del fondo en materia hidráulica, gracias a la coordinación con los enlaces de la Secretaría de Bienestar y de los estados.

Agregó que en 2026 se mantendrán los lineamientos y se espera que la inversión en materia de agua en las entidades sea del 30 por ciento.

En su participación, David Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación, precisó que los recursos del FAIS se entregan cada año a los gobiernos estatales, a los municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México para la realización de obras y acciones, así como inversiones públicas que beneficien directamente a la población de pobreza extrema.

El auditor Superior de la Federación, David Colmenares, durante la Jornada Nacional de Capacitación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2026. Foto: Especial

Acotó que los recursos se pueden invertir en obras de infraestructura básica, priorizando agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación, infraestructura básica educativa, infraestructura básica de salud y mejoramiento de vivienda.

Finalmente, José Antonio Aguilar Castillejos, director general de Desarrollo Regional del FAIS de la Secretaría de Bienestar, indicó que la Jornada Nacional de Capacitación del FAIS 2026 se realizará en las 32 entidades con el propósito de dar a conocer las actualizaciones normativas en los lineamientos del fondo y las nuevas obras disponibles en el catálogo, así como las mejoras en los procesos cooperativos, con el propósito de coadyuvar a la población con mayor grado de rezago y reducir la pobreza.

