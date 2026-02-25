El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal considerada terrorista por el gobierno de Estados Unidos, perdió a su líder y fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, el pasado domingo.

Este hecho fue de conocimiento mayoritario en México, de acuerdo con una encuesta de De las Heras Demotecnia realizada un día después del despliegue militar y publicada este martes.

Los datos de De las Heras revelan que por lo menos un 88% del país tuvo conocimiento del operativo en el que “El Mencho” fue abatido por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa); en contraste, apenas un 12% no se enteró de este suceso.

Del 0 al 10, las personas dieron en gran medida un “visto bueno” a este operativo:

Calificaciones de 0: 2%

Calificaciones de 1 a 5: 6%

Calificaciones de 6 y 7: 14%

Calificaciones de 8 y 9: 35%

Calificaciones de 10: 34%

Estas cifras de la encuesta dan de promedio un 8.3 de valoración positiva a las labores en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sobre Claudia Sheinbaum Pardo, la encuesta de De las Heras demuestra que al menos un 55% mejoró o mantuvo favorable su opinión sobre la Presidenta de la República, ya que un 48% respondió que su percepción mejoró y un 7% indicó que se mantuvo “igual de bien”.

Apenas un 28% señaló una reacción negativa: un 20% dijo que empeoró su opinión sobre la mandataria federal y un 8% dijo que se mantuvo “igual de mal”. En los resultados, solo un 17% no dio respuesta o no supo qué contestar.

“Impedientemente de filias o fobias, la gente lo ve como acierto de Sheinbaum”: Galván de las Heras

Rodrigo Galván de las Heras, director general de la encuestadora, explicó a EL UNIVERSAL que la metodología para este ejercicio consistió en haber realizado mil entrevistas telefónicas a nivel nacional.

“El impacto de este operativo va en tres sentidos. El primero, evidentemente, es el conocimiento del evento. Cuando en México más del 80% se entera de algo es porque fue muy importante, un evento mayúsculo. Fue un impacto grande”, dijo.

El segundo punto, agregó, es la calificación “independientemente de filias y fobias”, debido a que las personas evaluaron de manera positiva el operativo con cifras de 9 y 10.

Autos quemados en algunos accesos del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco luego de la detención y fallecimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” durante esta mañana en Tapalpa (22/02/26). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“El tercero es cómo influye o no en la imagen del gobierno de la Presidenta. Hoy fue un acierto, sin embargo, existe una incertidumbre de qué va a pasar. Y en el mediano plazo veremos, porque si todo el tema de la seguridad en un año mejoró, se dirá que es gracias a este evento”, consideró.

Por el contrario, apuntó a que si la percepción de seguridad empeora, también se le adjudicará el resultado al despliegue militar del pasado domingo.

“La percepción ciudadana va a estar muy ligada a este evento. Es el parteaguas. Cuando tú te echas ese foco encima y las cosas salen bien, puede llegar a tener aprobaciones históricas la Presidenta”, apuntó.

En ese sentido, Galván de las Heras aseguró que estamos cruzando “la frontera de la expectativa” en el gobierno de Sheinbaum, por lo que a partir de ahora “se va a empezar a medir si, con base en este evento, funcionó o no funcionó”.

No obstante, destacó que aunque la inmediatez debe ser un factor a considerar en esta encuesta, en el corto plazo los mexicanos lo ven como “una palomita” a la Estrategia de Seguridad del gobierno federal, independientemente de quienes afirman que el operativo fue a petición de Donald Trump.

