Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la toma de protesta de una magistratura de Circuito en el Estado de México y ordenó al Senado de la República y al Órgano de Administración Judicial (OAJ) que la vacante sea asumida inmediatamente por la persona que haya obtenido el segundo lugar en la elección judicial pasada.

En un boletín, el Tribunal Electoral detalló que se trata de una magistratura en materia del trabajo del Distrito Judicial 1 del Segundo Circuito en el Estado de México y que el lugar será ocupado por quien cumpla los requisitos de elegibilidad, “a fin de respetar los resultados expresados por la ciudadanía” en las urnas.

La autoridad electoral explicó que este asunto se originó cuando el Senado y el OAJ designaron para este espacio a quien se ubicó en la cuarta posición de la votación, bajo el criterio de que debía “corresponder al mismo género” la magistratura originalmente electa, quien fue comisionada a otro encargo.

De acuerdo con la Sala Superior, al tratarse de una habilitación provisional, y no de una designación definitiva, debe atenderse al orden de prelación derivado de la jornada electoral, como una “manifestación directa de la voluntad popular”.

El Tribunal Electoral precisó que la paridad fue observada desde la convocatoria y en la asignación inicial de las magistraturas titulares. Sin embargo, indicó que cuando se cubre una ausencia derivada de comisión, el principio democrático debe guiar la determinación sobre quien asume funciones de manera interina.

“En estos casos, el género no puede sustituir el resultado alcanzado en la contienda”, apuntó.

En ese sentido, el TEPJF determinó que en suplencias debe privilegiarse la posición obtenida en las urnas, como garantía de la eficacia del voto.

“La Sala Superior dejó sin efectos la designación impugnada y ordenó que el cargo sea conferido a quien, siendo elegible, haya alcanzado la siguiente mayor votación en la elección correspondiente, sin atender a un criterio de género”, aseveró.

A la vez, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) verificar el cumplimiento de los requisitos.

