Este miércoles, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, entregaron 32 viviendas del Bienestar, ubicadas en el fraccionamiento “Infonavit Amilpas”.

Esta es la primera entrega de viviendas que se lleva a cabo en la entidad, en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar que contempla la edificación de 1 millón 200 mil viviendas a nivel nacional por parte del Infonavit, para derechohabientes que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos.

El ingeniero Romero Oropeza informó que en este fraccionamiento se construyen 160 viviendas, las cuales se colocaron en tiempo récord porque todas se vendieron en tres horas, una vez abierto el punto de venta.

Detalló que en esta entidad ya se arrancó la construcción de 5 mil viviendas y se comenzará la edificación de 7 mil más en este año, con lo que se llegará al 80% de la meta del sexenio.

Posteriormente, en presencia de derechohabientes y sus familias, agregó que de los 4 millones 856 mil créditos que eran impagables y fueron reestructurados a nivel nacional, mediante el programa Infonavit Solución Integral, casi 20 mil corresponden a familias oaxaqueñas, de las cuales 5 mil 300 fueron beneficiadas con reducciones sustanciales al saldo; 12 mil 700 con una reestructura en tasa de interés, mensualidad y/o saldo; y 1 mil 700 con la liquidación completa de su deuda.

Anunció que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se avanza en la entrega gratuita de escrituras y, a la fecha, ya se han liberado 585 hipotecas en el estado, dando seguridad y certeza a las familias sobre su patrimonio.

En su intervención el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, destacó que la entrega de estas viviendas es una obra humanista del gobierno por lo que agradeció su apoyo.

Agregó que este desarrollo se construyó en uno de los predios que fueron donados por el gobierno del estado.

Como primera beneficiaria del Programa de Vivienda para el Bienestar en el estado, Karime Monserrat celebró este logro como un pilar fundamental para su futuro.

Al relatar su experiencia, resaltó que la alta demanda del programa refleja la esperanza de la juventud oaxaqueña por consolidar, mediante un hogar propio, su proyecto de vida.

Previo al evento, se inauguró el pozo profundo del desarrollo “Infonavit Amilpas”, construido por el Gobierno del Estado. Se explicó que, aunque este desarrollo requiere de 1.5 litros de agua por segundo, el pozo tiene una capacidad de extracción de 25 litros por segundo, lo que permitirá abastecer de agua a toda la zona.

