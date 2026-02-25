La mañanera de Sheinbaum, 25 de febrero, minuto a minuto

Más Información
Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia matutina desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más relevantes de México.
Nación 08:12 AM
Se elimna la lista de partidos plurinominales: Sheinbaum
La Presidenta enfatiza que se elimina la lista de los partidos para definición de representación plurinominal: "Todos se deben someter a la elección popular".
Nación 08:02 AM
Segob presenta los detalles de la reforma electoral
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presenta los 10 puntos y 4 ejes de la reforma electoral; "son fundamentales para fortalecer la vida democrática del país", dice.
Los 10 puntos de la reforma son:
- Integración del Congreso de la Unión: La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes; la Cámara de Senadores se integrará por 86 senadurías.
- Reducción del gasto: Un decremento del 25% en el costo de las elecciones; se disminuyen sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, se reduce el gasto del Congreso federal y locales y baja el número de regidurías.
- Mayor fiscalización: El INE tendrá acceso de manera oportuna a operaciones financieras de partidos y candidatos; se prohíben aportaciones en efectivo.
- Voto en el extranjero: Se facilita el voto a la diputación migrante para paisanos.
- Tiempos de radio y televisión: Se reducen tiempos en dichos medios de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.
- Inteligencia artificial: Regulación del uso de la IA.
- Cómputos distritales: Iniciarán al término de la jornada electoral.
- Democracia participativa: Se ampliará en estados y municipios; se permite el uso de tecnologías.
- No nepotismo: Los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares.
- No reelección: Se prohíbe la reelección consecutiva.
Nación 07:54 AM
Pablo Gómez presenta lo detalles de las audiencias públicas para la reforma electoral
Pablo Gómez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, agradece a los integrantes de la comisión por los trabajos hechos con la iniciativa.
Detalla que se hicieron 63 audiencias públicas con un total de 1517 propuestas de reformas a la legislación electoral.
Detalla algunos de los temas tratados en las audiencias, como los gastos para partidos políticos, el papel del INE, así como la posibilidad de que paisanos elijan a sus diputados, así como el fortalecimiento del Instituto Electoral.
Se plantea reducir el financiamiento anual a los partidos en una cuarta parte, informa Pablo Gómez.
Nación 07:44 AM
Entrega de viviendas en Oaxaca
Por medio de un enlace virtual, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, en compañía de Octavio Romero Oropeza, titular de Infonavit, hacen entrega de las primeras 32 viviendas en la entidad.
Romero Oropeza destaca que se batió un récord en la venta de las viviendas.
Nación 07:42 AM
Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
