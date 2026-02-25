La mañanera de Sheinbaum, 25 de febrero, minuto a minuto

Pablo Gómez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, agradece a los integrantes de la comisión por los trabajos hechos con la iniciativa.

Detalla que se hicieron 63 audiencias públicas con un total de 1517 propuestas de reformas a la legislación electoral.

Detalla algunos de los temas tratados en las audiencias, como los gastos para partidos políticos, el papel del INE, así como la posibilidad de que paisanos elijan a sus diputados, así como el fortalecimiento del Instituto Electoral.

Se plantea reducir el financiamiento anual a los partidos en una cuarta parte, informa Pablo Gómez.



