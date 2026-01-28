El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aprobó de manera unánime la creación de una Comisión Consultiva para contar con los elementos técnicos, económicos y jurídicos que evalúen la permanencia o eliminación de las profesiones, oficios y trabajos especiales que actualmente están vigentes en el listado de salarios mínimos profesionales.

También permitirá analizar los efectos que han tenido los incrementos a los salarios mínimos de 2017 a la fecha y la aplicación del mecanismo del Monto Independiente de Recuperación (MIR).

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) destacó que la creación de dicha Comisión Consultiva para atender estos temas se acordó durante el proceso de fijación del pasado mes de diciembre y quedó plasmada en el Resolutivo Noveno de la Resolución que fijó los salarios mínimos vigentes desde el 1 de enero.

“Cumpliendo con el compromiso, los tres sectores presentaron propuestas para la integración y funcionamiento de dicha Comisión y tras un fructífero debate llegaron a un acuerdo en torno a los requisitos que pide la Ley Federal del Trabajo para su creación”.

Detalló que la Comisión Consultiva se integrará por seis personas representantes del sector de las personas trabajadoras, seis personas representantes del sector empresarial, y será presidida por el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y auxiliada por el director técnico, que fungirá como secretario técnico.

La Comisión Consultiva deberá quedar instalada e iniciar sus trabajos a más tardar el 13 de febrero, y entregará un reporte final al Consejo de Representantes a más tardar en la sesión ordinaria del mes de octubre de este año.

Además, podrá invitar a personas especialistas en el tema e instituciones para que desarrollen investigaciones y estudios en torno al objetivo de análisis que fortalezcan los trabajos que internamente se desarrollen.

La STPS informó que la Resolución de creación de la Comisión Consultiva se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Los sectores que integran el Consejo de Representantes reconocen el esfuerzo y los acuerdos alcanzados para continuar con la recuperación gradual, sostenida y responsable de los salarios mínimos en beneficio de las personas trabajadoras de México”, subrayó.

