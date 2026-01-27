A cuatro meses de su implementación, la Constancia de Situación Profesional supera los 2.5 millones de descargas y promedia 16 mil consultas diarias, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Este documento es un nuevo currículum profesional digital, utilizado por instituciones educativas, empleadores, organismos certificadores y dependencias gubernamentales para procesos de ingreso, promoción, acreditación de estudios y validación de perfiles profesionales”, explicó el titular de esa dependencia, Mario Delgado Carrillo.

Añadió que la Constancia de Situación Profesional, la cual puede emitirse a través de la página oficial cedulaprofesional.sep.gob.mx, se distingue por ser un instrumento clave para fortalecer el reconocimiento de la trayectoria académica y laboral de las y los profesionistas, además de que contribuye de manera efectiva a la prevención de la falsificación de documentos escolares y académicos, la práctica profesional sin respaldo oficial y la usurpación de profesiones que inciden de manera profunda en la libertad, la salud y los derechos de las personas.

Destacó que este documento digital, gratuito y de consulta pública permite verificar de manera ágil y transparente la información asociada a la cédula profesional, lo que contribuye a inhibir fraudes y facilita su uso en procesos académicos, laborales y administrativos, tanto en el ámbito público como privado.

Mario Delgado, titular de la SEP.

Subrayó que las cédulas profesionales no pierden vigencia, ya que mantienen carácter permanente como documento oficial que acredita la formación profesional en México. La Constancia de Situación Profesional, que no sustituye la cédula profesional ni afecta su validez, amplía el reconocimiento oficial de todas las acciones de actualización de los profesionistas en entornos digitales y de mayor movilidad. Dicho documento no es de carácter obligatorio.

Detalló que este documento integra los datos de las cédulas profesionales y próximamente incorporará el apartado de credenciales digitales “México Insignias Abiertas”, que a través de este mecanismo se podrán registrar certificaciones, competencias técnicas y socioemocionales, así como formación académica y trayectorias profesionales y su implementación fortalecerá la articulación entre educación, certificación y mercado laboral. Asimismo, dará prioridad a los perfiles estratégicos vinculados al Plan México.

Añadió que esta herramienta responde a la necesidad de reconocer las capacidades, los aprendizajes, la trayectoria y la actualización de habilidades en un entorno educativo y productivo en constante cambio, donde la digitalización permite mayor certeza, eficiencia y transparencia en la verificación de antecedentes profesionales.

Por su parte, el director general de Profesiones, José Omar Sánchez Molina, informó que México cuenta con más de 15 millones de registros de cédulas profesionales, de los cuales más de 4 millones se generaron a partir de 2018, con un crecimiento sostenido en los últimos años y una participación mayoritaria de mujeres profesionistas del 58 por ciento, reflejo del avance en el acceso a la educación superior y al ejercicio profesional.

Señaló que la mayoría de las cédulas profesionales se concentran en áreas administrativas y sociales; no obstante, se ha observado una creciente diversificación hacia profesiones vinculadas con las tecnologías y las habilidades digitales. Muestra de ello es que ya se cuenta con registros de casi mil cédulas relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA), correspondientes a estudios técnicos en el Conalep, así como a programas de maestría y doctorado en instituciones públicas y particulares.

