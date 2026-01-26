La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que, a partir de hoy y hasta el próximo 4 de febrero, estará abierta la nueva convocatoria del sistema Prepa en Línea-SEP para quienes deseen continuar sus estudios de bachillerato y formar parte de la Generación 85 de este modelo educativo, con el cual se amplía en 9 mil 600 lugares el acceso a la Educación Media Superior.

A través de un comunicado, la dependencia invitó a personas mexicanas con certificado de secundaria y personas extranjeras con estancia legal en México que deseen cursar su bachillerato en línea a aprovechar esta nueva oportunidad para dar continuidad a sus estudios, a fin de construir un mejor presente y futuro.

En ese sentido, explicó que la convocatoria puede consultarse en: prepaenlinea.sep.gob.mx/ y los requisitos para poder registrarse son contar con acta de nacimiento, CURP y certificado de secundaria o su equivalencia correspondiente.

Así como también disponer de dos correos electrónicos válidos, personales e intransferibles, que no hayan sido utilizados en convocatorias anteriores y que se mantengan activos durante todo el proceso, los cuales no podrán modificarse durante el registro ni en la emisión de resultados.

Prepa en Línea-SEP abre convocatoria con matrícula ampliada a 9 mil 600 lugares. Foto: Especial

La SEP detalló que una vez iniciado el registro las y los aspirantes deberán cursar el Módulo Propedéutico del 9 al 18 de febrero, el cual es obligatorio y les permitirá desarrollar habilidades para navegar en la plataforma y conocer el modelo educativo de Prepa en Línea-SEP.

Añadió que del 20 al 25 de febrero se darán a conocer los resultados del Módulo Propedéutico y que las 9 mil 600 personas con las calificaciones aprobatorias más altas serán promovidas y podrán continuar con su proceso de inscripción.

Además, destacó que una vez concluida la inscripción a las y los jóvenes promovidos se les asignará una matrícula oficial como estudiantes y se integrarán a la Generación 85 para cursar el Módulo 1 del 2 al 29 de marzo.

Asimismo, la dependencia sostuvo que con estas acciones refrenda su compromiso con el fortalecimiento del Bachillerato Nacional como un pilar para garantizar el derecho a la Educación Media Superior, ampliar la cobertura con equidad y ofrecer alternativas educativas flexibles, pertinentes y de calidad, que respondan a las realidades de las y los jóvenes y contribuyan a su desarrollo integral y al bienestar del país.

