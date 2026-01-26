La tarde de este lunes, la Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dio por clausurados los trabajos de la Comisión Permanente, que funcionó durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la sexagésima sexta legislatura.

Al hacerlo, la legisladora agradeció a las diputadas, diputados, senadoras, y senadores quienes participaron en dichos trabajos: “Muchas gracias por su presencia, gracias por su trabajo, gracias por la posibilidad de prestigiar al parlamento desde este espacio deliberativo”.

Asimismo, celebró que la Mesa Directiva de la Permanente haya estado conformada solo por mujeres.

“A la mesa directiva que me acompañó muchísimas gracias. Diputadas, diputados, senadoras, senadores, y muchas gracias a la Presidenta del Senado de la República [Laura Itzel Castillo] por estar en este espacio de la Cámara de Diputados. La mesa toda es de mujeres, muchísimas gracias por su trabajo”, celebró.

Como parte de los trabajos, destacó la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido, así como el informe de labores 2025 de la Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra.

Además, informó que se citará este 1 de febrero para la instalación del periodo ordinario.

