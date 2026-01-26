La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado “respetuoso, pero firme” a las autoridades de todos los niveles, para garantizar justicia y castigo a los responsables del ataque armado ocurrido este domingo en Salamanca, Guanajuato, que dejó a 11 personas muertas y 12 heridas.

“Dada la gravedad de los hechos, hago un llamado respetuoso, pero firme para que el operativo conjunto activado entre las autoridades municipales, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y las Fuerzas Federales actúen con toda contundencia, a fin de dar con los responsables a la brevedad y llevarlos ante la justicia. La sociedad merece verdad, justicia y garantías de no repetición”, expresó en entrevista con medios de comunicación.

La diputada presidenta afirmó que, más allá de partidos políticos, ante este tema tan preocupante es necesario que se garantice la paz en el territorio nacional.

“Más allá de una discusión de partidos, es una discusión de que en México queremos paz, de que México anhela paz y de que estamos obligadas todas las instituciones, incluyendo la Cámara de Diputados, a generar las condiciones para que la paz regrese a nuestro México”, indicó.

Kenia López pide congruencia de todos los servidores públicos

Cuestionada sobre la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de devolver los vehículos blindados adquiridos recientemente, López Rabadán reiteró su respeto a los demás poderes y señaló que lo que se requiere es congruencia de todos los servidores públicos.

“Debemos de ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos y eso nos toca a todos. Necesitamos congruencia, si decimos una cosa hay que hacerla y me parece que hoy México exige eso, exige que los servidores públicos nos comportemos a la altura de las prioridades en este país”, afirmó, y reiteró que “hoy la prioridad es la seguridad”.

A pregunta expresa sobre los tiempos para la aprobación de la reforma electoral, insistió en que es necesario recibir primero la propuesta para conocerla y poder opinar al respecto.

En ese sentido, sostuvo que, en caso de darse esa discusión, debe de hacerse en términos democráticos y en busca de fortalecer a las instituciones electorales.

“Vamos a esperar la iniciativa y yo reitero: necesitamos una iniciativa que dé democracia, una iniciativa que garantice el voto de los mexicanos. Necesitamos una iniciativa que fortalezca las instituciones electorales”, subrayó.

Finalmente, informó que durante la sesión de hoy se discutirá en el pleno el dictamen de la Primera Comisión con relación al nombramiento del exfiscal Alejandro Gertz Manero y se recibirá el informe anual de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

