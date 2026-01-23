Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que sin los votos del PT y el Partido Verde no es posible aprobar la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Sin ellos no hay posibilidades de la reforma constitucional. Yo soy muy claro, y he sido muy claro, y a veces no gusta, pero sin la participación y el apoyo del Verde y el PT no hay posibilidades de reformas constitucionales”, comentó.

Al término de la inauguración del Modelo Parlamentario Universitario de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, aseguró que aún existe la posibilidad de que no se presente un proyecto, si no se alcanza un acuerdo entre Morena y sus aliados.

Lee también Apoyo de PVEM y PT a la reforma, en veremos: Sheinbaum

Diputado Ricardo Monreal en el patio de la Cámara de Diputados (23/01/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

El PVEM y el PT se han opuesto a que desaparezcan o se reduzca el número de legisladores plurinominales y se reduzca el presupuesto para los partidos políticos, contemplado en el proyecto original del Ejecutivo.

“Sigue (la posibilidad de que no se presente la reforma electoral), si no tenemos entendimientos y acuerdos, sigue. Ojalá y el entendimiento entre los tres partidos: PT, Verde y Morena pueda llegar a un feliz término”, expresó.

El pasado 14 de enero, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, también advirtió que sin los votos de su partido y el PVEM no se aprobaría la reforma electoral.

Lee también Reforma electoral ciudadana, ¿qué propone la iniciativa?; no al "chapulineo" y a la sobrerrepresentación y sí a la "cancha pareja"

“A ver somos 500 diputados en esta Cámara. Para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores, ¿Cuántos tiene Morena? 253, ¿faltan?, sí faltan. Si se suma el Partido Verde no da, si se suma PT no da, necesitamos sumarnos todos para que dé 335, esa es la aritmética”, dijo.

Sandoval también cuestionó la necesidad de discutir la reforma electoral del Ejecutivo.

“La derecha mexicana perdió aquí en México con sus propias reglas. Si nosotros estamos ahorita en el poder, tenemos el poder Ejecutivo, el poder Legislativo, y ganamos por la vía de la elección el poder Judicial ¿Habrá necesidad de una reforma (electoral)?”, refirió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro