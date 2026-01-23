Más Información

EU advierte acciones unilaterales contra narcoterroristas en el continente, si sus socios no pueden o no hacen su parte, dice

Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México

EU destruye narcolancha en el océano Pacífico; hay dos muertos

Tras captura de "El Botox", realizan cateos en 21 inmuebles en localidad de Cenobio Moreno, Michoacán; aseguran droga, armas y radios

VIDEO: Se registra fuerte incendio en fábrica de pinturas en Xalostoc; bomberos laboran en el lugar

Jueza ordena devolver predio a Refugio Franciscano; Fundación Haghenbeck acusa “chicanada”

El Secretario de Educación Pública, , indicó que en 2025 y bajo la administración de la presidenta de México, , se abrieron 44 mil espacios a través de 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, 33 ampliaciones y 35 reconversiones de secundarias a bachilleratos vespertinos.

Durante el foto "El poder de la juventud en la cocreación de la juventud", organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Delgado calificó lo anterior como "44 mil historias reescritas por un mejor porvenir".

Además, adelantó que al concluir su gobierno, Sheinbaum se habrán creado 150 mil nuevos lugares en la educación media superior, debido a la cual la cobertura a nivel nacional será de 80%.

"Nos concentraremos en que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos económicos, de libros o de mantemiento en las escuelas; que nadie se quede sin estudiar por falta de un lugar en el bachillerato o en las universidades", comentó ante las y los asistentes en el Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Mario Delgado destacó la eliminación del concurso de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), su reemplazo con "Mi derecho, mi lugar", a través de la cual más de 272 mil aspirantes decidieron dónde estudiar.

Declaró que este año el programa "La escuela es nuestra" beneficiará a 70 mil escuelas de educación básica y seis mil de media superior con una inversión de 26 mil millones de pesos (mdp).

Finalmente, explicó que el Programa de Becas para el Bienestar llegará a 22 millones de alumnas y alumnos.

dft

