Para el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, la detención del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, quien hace unos días fue encarcelado por presunta posesión de drogas, representa un mensaje inquietante sobre la vulnerabilidad que tiene cualquier titular de una institución de educación superior en el país.

Hace unas semanas, Sandra Laffon Leal, rectora de la Universidad Autónoma del Carmen, ubicada en ese estado gobernado por la morenista Layda Sansores, comenzó a ser presionada por autoridades de esa administración estatal para que deje su cargo, comenta en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Ella también nos ha manifestado en varias ocasiones que está recibiendo presión del gobierno del estado para presentar su renuncia a la universidad. Me dice que su Consejo Universitario está apoyándola y está claramente en contra de cualquier injerencia a la autonomía. Este lunes vamos a tener una reunión”.

A su juicio, “estos hechos no son más que un mensaje, muy inquietante, sobre la vulnerabilidad que tiene cualquier titular de una institución de educación superior que tenga una relación incómoda con el gobernante de su estado”.

González Placencia externa su preocupación por los hechos que han surgido de rectores de universidades autónomas que están a punto de concluir con su mandato y desde el poder se crean condiciones adversas para sacarlos de la jugada y así designar a su sucesor, como es el caso de Campeche y en otras entidades del país.

Dice que hay casos en los que la defensa de la autonomía universitaria provoca rispidez con el gobierno, y señala que sucesos como ese se han visto en universidades autónomas de Zacatecas y Sinaloa, donde las presiones y conflictos han obligado a rectores a dejar sus cargos.

“En el caso del doctor José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, sabemos que existieron antecedentes en la relación con la gobernadora y que hubo encontronazos por la defensa de la autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche”, indica.

“Entendemos que en condiciones de participar en ese proceso de reelección del doctor Abud, sin mayor complicación ocurre esta detención para sacarlo del camino, para después convocar al Consejo Universitario, a cuyos integrantes se los lleva a un recinto ajeno a la universidad, a un auditorio del estado, para que sesionen y nombren una nueva rectora”, comenta.

¿Está en riesgo la autonomía de las universidades públicas?

—Está en riesgo siempre, y de distintas maneras. Por eso es importante afianzar y mandar un mensaje de que estamos en defensa de esa autonomía. Ha habido distintos momentos en los que de muchas maneras se ha amenazado esa autonomía. Aquí no importa el color del partido político, es más bien esa tentación de ejercer el control sobre las instituciones autónomas.

González Placencia dice que la ANUIES espera que el mensaje que prevalece contra los rectores “no sea el modus operandi, sino el mensaje que envió contundentemente la Presidenta hace unos días en el sentido de que no puede haber en México ninguna detención que tenga que ver con un asunto político”.

Comenta que la detención de Abud Flores “naturalmente despertó preocupación en todos los rectores, por la manera en la que es arrestado el doctor Abud, las irregularidades que existen alrededor del asunto.

“Esto, insisto, es un claro mensaje sobre la vulnerabilidad que tiene cualquier titular de una institución de educación superior que tenga una relación incómoda con el gobernante de su estado. Sabemos que hay injerencias de todo tipo y de toda intensidad. Siempre los gobernadores tienen la tentación de tener el control de todos los titulares de las instituciones que están en su estado e incluso los consideran sus empleados”, insiste.

En este sentido, agrega que “los mandatarios estatales quieren ejercer control de las instituciones que están en su estado. Y las universidades son bastiones muy importantes. Tenemos una cantidad de alumnos muy importante en las universidades, profesores que pertenecen a sindicatos.

“Las universidades también son entidades políticas que tienen diversas expresiones políticas en su interior. Entonces, es como una tentación que los gobernantes tienen para ejercer un control total sobre todas las instituciones en los estados”, asevera.

“Por eso son componentes fundamentales de la autonomía la posibilidad de autogobernarse, de dotarse de sus propias autoridades, de su legislación, la libertad de cátedra, la libertad de investigación, y la libertad también para ejercer los recursos con los que cuenta, para el cumplimiento de sus fines”, menciona.

Expone que un componente fundamental de la autonomía tiene que ver con la posibilidad de utilizar los recursos que se reciben para el desempeño de las universidades.

“En la medida en la que el presupuesto se va reduciendo también hay una afectación a la autonomía de las universidades. La autonomía tiene, digamos, dos aspectos: uno, que te sirve para protegerte de injerencias externas, pero el otro es que te da posibilidades de accionar para lograr tus fines sin que haya ningún tipo de intervención fuera de la universidad. Si el presupuesto que recibimos no es suficiente, pues la autonomía queda absolutamente mermada”, comenta.