La autonomía universitaria no se hereda, se ejerce y se defiende cotidianamente, y es necesaria para que el conocimiento se desarrolle sin subordinación a intereses partidistas, coyunturales o de grupo, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

“Sin autonomía, la libertad de cátedra se debilita, la investigación se vuelve vulnerable a presiones externas y la formación de nuevas generaciones corre el riesgo de responder más a agendas transitorias que a criterios académicos, con lo cual se comprometen el presente y el futuro, ya que se pierde la capacidad de formar profesionistas a la altura de las necesidades sociales”, aseguró en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Al ofrecer la conferencia “Autonomía Universitaria como Garantía Constitucional: Libertad Académica, Gobierno Propio y Responsabilidad Pública”, señaló que este principio de las universidades no implica renunciar a la obligación de dar cuenta a la sociedad sobre la manera en que ejercemos la inmensa responsabilidad que nos ha confiado.

Acompañado por su homólogo de la UASLP, Alejandro Javier Zermeño Guerra, Lomelí Vanegas subrayó que la autonomía se manifiesta también en las formas de gobierno universitario. El funcionamiento de órganos colegiados, el sistema de pesos y contrapesos, la participación de estudiantes, académicos y personal administrativo, los procesos de designación de autoridades y las deliberaciones sobre planes de estudio e investigación son sus expresiones vivas.

“Cuando estas prácticas se conducen con apertura, deliberación informada y apego a las normas institucionales, la autonomía se fortalece; cuando se distorsionan, se vacía de contenido”, subrayó.

Previamente, Alejandro Javier Zermeño dio la bienvenida al encuentro con motivo del 103 aniversario de la autonomía de la UASLP -una de las primeras en obtener este principio en México y en América Latina- y se pronunció por fortalecerla, a fin de que las universidades puedan crecer y cumplir con su función sustantiva de formar personas de bien para la sociedad y para el mundo, en general.

Para poder crecer, agregó, necesitan del apoyo y la confianza de la sociedad y para ello es importante que haya entes capacitados para fiscalizarlas. Celebró la autonomía universitaria y a las personas visionarias que han luchado por ella, que implica la libertad de cátedra y, sobre todo, la formación de miles de egresados con libre pensamiento.

De igual forma, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, el rector de la UNAM remarcó que la defensa de la autonomía universitaria no es un asunto local ni exclusivo de una institución. Lo que ocurre con una universidad autónoma repercute en el conjunto del sistema de educación superior. En ese sentido, recalcó, fortalecer la autonomía de una institución robustece a todas; debilitarla envía una señal de riesgo compartido.

“Por ello, la solidaridad entre universidades públicas autónomas no es solo un gesto simbólico, sino una necesidad estratégica para preservar el carácter público, plural, crítico y democrático de nuestras instituciones”, dijo ante homólogos de cinco universidades públicas; el secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Luis Armando González Placencia; y autoridades de la Auditoría Superior de la Federación, quienes participaron en el Diálogo Universitario “Autonomía universitaria y fiscalización superior: límites, equilibrios y corresponsabilidades”.

Lomelí Vanegas destacó que la Universidad Nacional reconoce en la UASLP una aliada histórica en esta tarea y con la que comparte principios fundamentales: la defensa de la libertad de cátedra, el impulso de la investigación científica y humanística, el apoyo a la difusión y divulgación de la cultura y la formación de profesionales competentes y socialmente responsables. “En un sentido más amplio, el compromiso con la educación, la ciencia, la cultura y la vida democrática del país”.

A ambas casas de estudios las une una convicción: que la autonomía las obliga a servirle mejor a la sociedad, con mayor rigor, transparencia y con una responsabilidad pública acorde con la confianza que la nación deposita en ellas para escuchar sus demandas y poner sus capacidades técnicas y académicas al servicio del bien común. “Así ha sido a lo largo de más de cien años en el caso de la UASLP, así debe seguir siendo en beneficio de nuestro país”, concluyó.

