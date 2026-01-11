La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que inicio formalmente el proceso del Concurso de Selección para el nivel Licenciatura 2026, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1, abriendo espacios en las carreras que oferta tanto para el Sistema Escolarizado como para el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en sus dos modalidades.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios explicó que el próximo 12 de enero se publicará la convocatoria, la cual podrá consultarse en la página electrónica de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE): www.dgae.unam.mx

“Esta convocatoria marca el punto de partida para miles de aspirantes que podrán integrarse a la Máxima Casa de Estudios y comenzar así su formación profesional”, dijo.

Ante el registro, la Universidad Nacional recomendó a las y los aspirantes leer con tranquilidad la convocatoria y su instructivo, donde se podrán informar con detalle de los requisitos específicos del proceso de registro de la carrera y modalidad del interés de la persona aspirante.

¿Cuándo inicia el proceso?

Detalló que el siguiente paso es realizar el registro vía Internet, proceso que estará abierto del 23 de enero al 3 de febrero de 2026; periodo durante el que deberán crear una cuenta en el sistema, ingresar sus datos con sumo cuidado y descargar la ficha de depósito.

Añadió que tras completar el registro, es importante no olvidar realizar en tiempo y forma el pago por derecho a examen a partir del 23 de enero y hasta el 5 de febrero de 2026.

Una vez confirmado el pago, señaló, deberán continuar con las siguientes etapas descritas en el instructivo, evitando omitir alguna, a fin de garantizar su participación en el proceso de selección sin problema alguno.

¿Cuál es la oferta académica 2026?

Por otro lado, la UNAM enfatizó que el 2026 destaca por una importante expansión en la oferta académica y de infraestructura de la institución en la nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Oaxaca, así como en las sedes de León, Juriquilla, Morelia y Mérida.

En ese sentido, resaltó que esta expansión permite que miles de jóvenes encuentren una oportunidad de desarrollo sin abandonar sus raíces, reafirmando que la educación superior es el motor más potente para la movilidad social y el florecimiento del talento en cada estado de la República.

Además, sostuvo que con ello la Universidad Nacional refrenda su compromiso para ampliar y consolidar una educación de calidad, laica y gratuita que tenga como base la ciencia, el pensamiento crítico, las humanidades y la cultura para formar a las y los jóvenes que se sumarán a la construcción de la Nación fuerte e innovador que demanda un entorno de constantes transformaciones y problemáticas inéditas.

