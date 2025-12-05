Más Información

Trump, Sheinbaum y Carney acordaron "trabajar juntos en el T-MEC", según el gobierno canadiense

Trump, Sheinbaum y Carney acordaron "trabajar juntos en el T-MEC", según el gobierno canadiense

Mundial 2026: Así se tomó la selfie histórica de Infantino junto a Sheinbaum, Trump y Carney

Mundial 2026: Así se tomó la selfie histórica de Infantino junto a Sheinbaum, Trump y Carney

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

México vs Sudáfrica, se repite la inauguración del Mundial 2010; así lo recuerda Javier Aguirre

México vs Sudáfrica, se repite la inauguración del Mundial 2010; así lo recuerda Javier Aguirre

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, presidió la de 68 egresados de la Licenciatura en Biotecnología, de la Facultad de Ciencias Biológicas, generación 2021-2025, en el teatro del Complejo Cultural Universitario, a donde acudieron familiares y amigos, a quienes reconoció el acompañamiento que brindaron en esta .

Rectora de la BUAP celebra egreso de Biotecnología; destacan ingreso a posgrados y pasión por la ciencia. Foto: Especial.
Rectora de la BUAP celebra egreso de Biotecnología; destacan ingreso a posgrados y pasión por la ciencia. Foto: Especial.

Tras saludar y dar la bienvenida, la doctora Cedillo, madrina de esta generación, agradeció a los padres de familia la confianza depositada en la BUAP para la educación y formación profesional de sus hijos. A los graduados, muchos de ellos sus alumnos durante esta carrera, les expresó su orgullo porque destacan en su ingreso a posgrados de instituciones de educación superior (), públicas y privadas, así como en el mercado laboral. Además, por su entrega, amor y pasión por la investigación científica.

Lee también:

Es común -dijo- que muchos les preguntan ¿Qué es la Biotecnología? Si bien gracias a esta ciencia interdisciplinaria -que aplica la ciencia y la tecnología a sistemas biológicos para crear o modificar productos y procesos- le debemos la cerveza, el vino y el pan, también la generación de una vacuna en corto tiempo -contra el COVID- que salvó a la humanidad de una pandemia, les recordó.

Rectora de la BUAP celebra egreso de Biotecnología; destacan ingreso a posgrados y pasión por la ciencia. Foto: Especial.
Rectora de la BUAP celebra egreso de Biotecnología; destacan ingreso a posgrados y pasión por la ciencia. Foto: Especial.

En esta ceremonia de graduación acompañaron a la Rectora de la BUAP la directora de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dolores López Morales, así como el coordinador de la Licenciatura en Biotecnología, Carlos Contreras.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]