La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, presidió la ceremonia de graduación de 68 egresados de la Licenciatura en Biotecnología, de la Facultad de Ciencias Biológicas, generación 2021-2025, en el teatro del Complejo Cultural Universitario, a donde acudieron familiares y amigos, a quienes reconoció el acompañamiento que brindaron en esta trayectoria académica.

Rectora de la BUAP celebra egreso de Biotecnología; destacan ingreso a posgrados y pasión por la ciencia. Foto: Especial.

Tras saludar y dar la bienvenida, la doctora Cedillo, madrina de esta generación, agradeció a los padres de familia la confianza depositada en la BUAP para la educación y formación profesional de sus hijos. A los graduados, muchos de ellos sus alumnos durante esta carrera, les expresó su orgullo porque destacan en su ingreso a posgrados de instituciones de educación superior (IES), públicas y privadas, así como en el mercado laboral. Además, por su entrega, amor y pasión por la investigación científica.

Es común -dijo- que muchos les preguntan ¿Qué es la Biotecnología? Si bien gracias a esta ciencia interdisciplinaria -que aplica la ciencia y la tecnología a sistemas biológicos para crear o modificar productos y procesos- le debemos la cerveza, el vino y el pan, también la generación de una vacuna en corto tiempo -contra el COVID- que salvó a la humanidad de una pandemia, les recordó.

Rectora de la BUAP celebra egreso de Biotecnología; destacan ingreso a posgrados y pasión por la ciencia. Foto: Especial.

En esta ceremonia de graduación acompañaron a la Rectora de la BUAP la directora de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dolores López Morales, así como el coordinador de la Licenciatura en Biotecnología, Carlos Contreras.

