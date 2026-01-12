Cada semestre, miles de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) egresan de sus aulas, por lo que su credencial de alumno deja de tener vigencia, así como los beneficios que se tienen al portarla; no obstante, hay una manera para que algunos beneficios continúen por haber pertenecido a esta alma mater.

Si eres egresado de la UNAM, esta información te puede interesar, porque te contamos cómo puedes tramitar tu crendencial de exalumno.

De acuerdo con la información proporcionada por la Máxima Casa de Estudios, los egresados tienen la posibilidad de acceder a la credencial para continuar con el vínculo a esta institución educativa, el cual facilita la participación en actividades académicas, culturales y recreativas, aunque también puede ser utilizada para obtener descuentos y servicios preferenciales.

¿Cobran por tramitar la credencial de exalumno de la UNAM?

Aunque la credencial tiene un costo de 100 pesos, la UNAM emitió un periodo para que los interesados en obtenerla la consigan de manera gratuita. Este periodo finaliza el 30 de junio de 2026.

¿Quién puede obtener la credencial de exalumno?

Según detalla la UNAM, este documento está disponible tanto para quienes estudiaron en Ciudad Universitaria como para los egresados de las Facultades de Estudios Superiores (FES).

Requisitos para tramitar la credencial de exalumno de la UNAM

Para obtener la credencial de exalumno, los interesados deben cumplir con estos requisitos básicos:

Número de cuenta asignado al estudiante durante su paso por la Universidad

CURP

INE o pasaporte

¿Cómo tramitar la credencial de exalumno de la UNAM?

La Universidad indicó que, a partir del 09 de diciembre de 2025, la credencial de exalumno es digital, por lo anterior, estos son los pasos para realizar el trámite:

Ingresa a la página principal del Programa: https://www.pveaju.unam.mx/ y dirígete a la pestaña de registro, captura los datos que se te solicitan. En caso de que envíe el mensaje “No hemos encontrado una cuenta con tu correo ejemplo@hotmail.com de favor crea una cuenta” captura los datos solicitados, dar clic en el botón “REGISTRARSE”. En la ventana a la que te lleve, da clic en la de “Regístrate como egresado”. En la página de registro, llena o completa cada sección: Datos personales, domicilio, números de contacto y datos académicos. Si dejas uno en blanco, el sistema no te permitiría generar tu credencial digital de egresado. Al terminar de llenar tus datos en cada sección debes dar click en el botón actualizar información. Una vez que valides tu número de cuenta, registra tu trayectoria escolar (preparatoria o CCH, escuela o facultad y posgrado, cuando apliquen cada una de las categorías). Haz clic en el botón +CARRERAS y elige la tuya.

Si tus datos están correctos, el número de cuenta que registraste aparecerá en color verde, y la trayectoria académica aparecerá con una palomita en verde; si el número de cuenta aparece en rojo, asegúrate de que estás capturando bien la información.

Si alguno de los registros que capturaste aparece con un signo de exclamación en naranja, la UNAM informa que debes enviar una copia de historial académico o tu certificado al correo soporte@exalumno.unam.mx, indicando que tuviste problemas en tu registro con la validación automática.

Una vez que completes tu registro de manera adecuada, ve al módulo de generar credencial y sigue las instrucciones.

Pasos para obtener la credencial de exalumno UNAM. Foto: captura de pantalla

¿Cuáles son los beneficios de la credencial de exalumno de la UNAM?

La UNAM tiene beneficios externos exclusivos para sus egresados, proporcionados por las empresas e instituciones de bienes y servicios solidarios con la universidad. En esta liga los puedes consultar: https://www.pveaju.unam.mx/credencial/#listado_beneficios

Pasos para obtener la credencial de exalumno UNAM. Foto: captura de pantalla

