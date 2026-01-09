Más Información

Vamos a atacar por tierra a cárteles; controlan México, dice

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Presos políticos de Venezuela salen de prisión; Enrique Márquez y Biagio Pilieri reaparecen junto a sus familias en Caracas

Explota bodega de huachicol en Villagrán, Guanajuato; familias son evacuadas y activan operativo de emergencia

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Investigadores del Laboratorio de Mecanobiología de la Facultad de Ciencias (FC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) creó “un hígado en un chip”, a fin de evaluar fármacos, informó el profesor del Departamento de Física, Genaro Vázquez Victorio.

El también jefe del laboratorio recordó que el hígado realiza diversos procesos en el cuerpo humano, como controlar los niveles de azúcar, numerosas hormonas lipídicas, los desechos provenientes de la sangre, la formación de bilis, entre otras funciones. “Le llaman laboratorio químico del cuerpo humano; es decir, es un buen modelo para usar en la industria, la academia y la investigación”, resaltó.

La idea de un órgano en chip es diseñar un sistema en miniatura con las técnicas con que se elaboran los celulares o computadoras para decidir qué podría servirle a la célula. “Entonces, con esa tecnología fabricamos este tipo de cultivos”, detalló Vázquez Victorio.

A través de un comunicado, la UNAM informó que tiene que haber un diseño previo, una simulación en computadora para después crear el molde con el que se hacen los dispositivos: Todo es previamente evaluado para saber qué es lo que se está mimetizando o haciendo similar a las condiciones de cultivo a como están en el órgano las células.

Se trata del primer “hígado en un chip” en Latinoamérica, con una funcionalidad similar a los utilizados en Estados Unidos. “Lo importante es que hicimos un protocolo accesible para cualquier laboratorio que quiera tener el mismo nivel de funcionalidad”, manifestó.

El objetivo es conseguir un nivel similar de funcionalidad al empleado por las farmacéuticas internacionales, a fin de evitar el rezago tecnológico en México.

A nivel experimental y farmacológico, es un órgano importante porque procesa los fármacos; entonces las farmacéuticas necesitan “un hígado en chip” para evaluar cómo el medicamento responde al procesamiento bioquímico del órgano y después pase al corazón, pulmón o riñón. “Podemos decir que es la primera evaluación de la función de un medicamento”, enfatizó.

