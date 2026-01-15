El secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (Anuies), Luis González Placencia, hizo un llamado a mantener la unión y a levantar la voz ante las injerencias políticas en las universidades del país y manifestó su preocupación ante situaciones como la ocurrida en la Universidad Autónoma de Campeche, al considerar que “es absolutamente inaceptable porque eso coloca a cualquier institución educativa ante la posibilidad de ser víctimas de un atropello similar”.

Dijo que esa ha sido una de las cosas que la Asociación ha señalado como atentados o amenazas a la autonomía universitaria, los intentos de interferir en el nombramiento de las y los titulares de las instituciones. En el caso de la Universidad Autónoma de Campeche, dijo que no se puede aceptar a alguien que llegó de manera ilegítima, mediante un nombramiento inaceptable.

Al participar en el Conversatorio: “Autonomía Universitaria en el Siglo XXI”, celebrado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el titular de la Anuies precisó que desde la Asociación se articula una estrategia de transparencia y rendición de cuentas para fortalecer la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior.

Lee también Liberan a exrector; aún no se define su situación

José Alberto Abud Flores (derecha), exrector de la Univesidad Autónoma de Campeche, fue liberado en la audiencia que se realizó ayer en el penal de Kobén. Foto Especial

Esa, agregó, es una condición fundamental para la autonomía, porque en la medida en la que estamos sujetos a la necesidad de devolver recursos, estamos sujetos a las necesidades de aceptar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

“En la medida en que tenemos que aceptar el presupuesto al pago de deudas que se generaron en otros momentos, nuestra capacidad actuación se ve afectada y no nos permiten funcionar debidamente”, mencionó.

González Placencia subrayó que para fortalecer la autonomía universitaria se requiere una combinación de acciones legales, financieras y académicas, incluyendo mecanismos de control constitucional para blindarla de injerencias, asegurar presupuestos suficientes, permitir la autogestión financiera y administrativa, promover la investigación y la vinculación social y fomentar la autogobernanza y la libertad de cátedra.

Lee también Liberan a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche detenido por presunta posesión de drogas; continuará su proceso

Expresó que uno de los grandes avances de la Reforma del 2018 es que la educación superior se convirtió en un derecho fundamental, y ante la falta de recursos para las universidades éstas deben buscar mecanismos de financiamiento externos ante una situación de carencia, aunque esto no debe ser la normalidad.

Preocupa recorte presupuestal en universidades

En su oportunidad, Leticia Jiménez Zamora, presidenta de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior (AMEREIAF), manifestó su preocupación por el recorte presupuestal a las universidades.

“Es un riesgo emergente donde se observa que no es prioridad la educación”; por lo que hoy las universidades se ven obligadas a generar e incrementar sus recursos a través de equipamiento e infraestructura.

Lee también Exrector de Universidad Autónoma de Campeche es trasladado al Cereso de Kobén; lo acusan de posesión de drogas

Reiteró que las universidades públicas del país enfrentan un panorama económico complicado debido a un severo recorte presupuestal para el ejercicio fiscal de 2026. El presupuesto otorgado por la federación a las instituciones de educación superior ha sido castigado con un grave recorte, lo que afecta en el crecimiento de la oferta educativa y la ampliación de la matrícula.

La educación como eje transformador

Por su parte, Claudia Susana Gómez López, rectora general de la Universidad de Guanajuato, resaltó la importancia de trabajar para formar estudiantes y docentes conscientes; en un proceso integral que va más allá de lo académico, buscando formar individuos capaces de entender su impacto en el mundo y transformarlo positivamente, comenzando por el autoconocimiento y extendiéndose a la acción social y ambiental. Pensar en que la educación es un eje transformador de nuestro país, sugirió.

En su oportunidad, Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, rectora de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, precisó que los riesgos para el funcionamiento universitario incluyen desafíos financieros, tecnológicos, académicos, de credibilidad y problemas socioemocionales estudiantiles que afectan la permanencia y el desempeño, además de presiones por cambios demográficos y demandas de empleabilidad actuales.

Lee también Abogado asegura que rector de la Universidad de Campeche fue detenido "sin sustento"; si no sale libre, vamos por amparo, dice

Dijo que la sostenibilidad financiera universitaria es la capacidad de una universidad para operar y cumplir su misión a largo plazo, equilibrando ingresos y gastos mediante fuentes diversificadas, control de costos y planificación estratégica, para garantizar la calidad académica, la investigación y el bienestar estudiantil, enfrentando retos como la dependencia de fondos públicos y la necesidad de modernización.

Los panelistas coincidieron en que la defensa de la autonomía universitaria es la lucha por la facultad de las universidades para autogobernarse, definir sus planes académicos, administrar su patrimonio y asegurar la libertad de cátedra e investigación, siendo un pilar para el pensamiento crítico, la democracia y el desarrollo social, enfrentando presiones externas y buscando financiamiento justo para cumplir su misión de generar conocimiento y formar ciudadanos libres y críticos.

Precisaron que las instituciones de educación superior enfrentan los desafíos de demostrar su valor social y eficacia ante un Estado y sociedad cambiantes con responsabilidad social, es decir, cumplir su función de generar conocimiento y solucionar problemas sociales, siendo un motor de movilidad y pluralidad, adaptándose a las nuevas tecnologías y demandas de calidad y excelencia académica.

Académicos denuncian persecución política tras detención de rector en Campeche

José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche / Foto: Captura de pantalla IG uacam_oficial

Integrantes de los cuerpos académicos de distintas instituciones de Educación Superior manifestaron su rechazo a la forma arbitraria en que fue privado de su libertad el rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, el pasado 12 de enero y denunciaron que la persecución política de la que han sido víctimas los periodistas en la entidad se ha extendido a los académicos.

A través de un desplegado, exigieron que se brinde a Abud Flores un proceso judicial respetuoso y justo, así como también demandaron al Consejo Universitario de la UACAM respetar la Ley Orgánica de su Universidad y cesar la injerencia externa en los asuntos internos de la institución.

Además, sostuvieron que las razones de la persecución son resultado de mantener una actitud crítica y autónoma ante la intención del gobierno de ejercer un control absoluto del poder, sin contrapesos, reprimiendo a quienes suscriben las reglas y las instituciones de la democracia y guían su quehacer bajo las normas del Estado de derecho.

Lee también Sheinbaum defiende a Layda Sansores tras detención de rector en Campeche; ella "ha luchado por la democracia toda su vida", dice

Ante ello, destacaron que la autonomía universitaria es la potestad que tienen las instituciones de educación superior para gestionar y definir sus programas académicos sin la intervención del poder político, a fin de garantizar la libertad de cátedra, de investigación y el desarrollo de un pensamiento crítico.

Por ello, enfatizaron que su defensa es la vocación que todos los académicos han decidido acoger con la convicción de que es el entorno propicio para la formación de los estudiantes.

Los más de 80 académicos dijeron que "la persecución política de la que han sido víctimas los periodistas en el estado de Campeche se extiende ahora a los académicos. Las razones son semejantes: mantener una actitud crítica y autónoma ante la intención del gobierno de ejercer un control absoluto del poder, sin contrapesos, reprimiendo a quienes suscriben las reglas y las instituciones de la democracia y guían su quehacer bajo las normas del Estado de derecho".

Mencionaron que horas después de la detención del exrector, personas ajenas a la institución citaron a los integrantes del Consejo Universitario para que votaran a favor de la destitución de Abud.

"Pese a su negativa, en una manifiesta violación a la Ley Orgánica de la Universidad, el martes 13 por la madrugada se nombró a la exdirectora de la Facultad de Derecho, Fanny Guillermo Maldonado, como rectora interina", señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro