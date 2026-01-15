Después de permanecer detenido por más de 48 horas acusado de narcomenudeo en su variante de posesión simple —según informó la fiscalía estatal—, el recién destituido rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, obtuvo su libertad la tarde de este miércoles; el proceso seguirá su curso.

La primera audiencia se llevó a cabo la mañana del miércoles, en la que el juez del caso decretó el auto de libertad para el exrector y dos personas más. Se prevé que la audiencia continúe el próximo domingo para definir su situación.

Abud Flores fue detenido el lunes junto con su chofer y su secretario particular. La fiscalía estatal informó que, en una revisión, fueron encontradas en su camioneta varias grapas con polvo blanco, aparentemente cocaína.

El martes, mientras estuvo detenido, el Honorable Consejo Universitario de la UACAM informó que se convocó a una sesión en la que se nombró a Fanny Guillermo como la nueva rectora.

Ayer, el abogado Edwin Trejo explicó a EL UNIVERSAL que en la carpeta de investigación no existía evidencia gráfica del sitio en el que se habría encontrado la droga.

“No hay evidencia gráfica en la carpeta del lugar donde encuentra la droga, supuestamente en el vehículo. El vehículo, como fue registrado por todos los medios de comunicación, fue removido, retirado del lugar, conduciéndolo un mismo policía, contaminando toda evidencia que pudo haberse obtenido de ahí”, señaló.

Acusó que el exrector estuvo recluido en el centro penitenciario de San Francisco Kobén, pese a que, de acuerdo con la ley, al ser una persona adulta mayor, no debería continuar detenido.

“El hecho que le está atribuyendo, la posesión de narcótico simple, es un delito que si bien amerita una pena de prisión, en estas circunstancias, dadas las características de la persona, que es una persona conocida, un servidor público conocido, que tiene toda su vida viviendo en Campeche, pudo el Ministerio Público, apegado estrictamente al marco legal, haber decretado su libertad con las prevenciones de ley en estas 48 horas.

“Sin embargo, aun a solicitud de esta defensa, determinaron llevarlo detenido, aun siendo persona de un grupo vulnerable, al igual que uno de sus colaboradores, que cuenta con 75 años de edad. No es un privilegio lo que estábamos solicitando, sino es algo que la ley, el propio Código Nacional, contempla”, señaló el abogado.

La disputa con el gobierno

En entrevista, Trejo resaltó que el exrector, de 73 años, buscaba reelegirse para un segundo periodo y enfrentaba desacuerdos con el gobierno de la morenista Layda Sansores, al no permitir que en la universidad se realizaran actos políticos.

“Es evidente, aquí en Campeche, que en últimas fechas el rector tuvo desencuentros con la gobernadora del estado. Ella misma expresó su desacuerdo con ciertas situaciones que, desde su perspectiva, estaban aconteciendo en la universidad.

“El punto culminante es la oposición del doctor a que se hiciera proselitismo político de cualquier partido en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Campeche. Entonces, de ahí se desató la confrontación con el gobierno del estado y pues vemos que ahora culmina con la detención de él y su destitución como rector”, expuso.

Resaltó que hace varias semanas integrantes y autoridades del partido Morena le habían pedido la autorización para hacer eventos en la universidad que, desde la óptica de Abud, eran partidistas.

“Él, cuidando la imagen y la pluralidad de la universidad, pues determinó que no se accediera a esas solicitudes, lo que se tomó como una confrontación abierta”, dijo.

Las acusaciones

El 12 de noviembre de 2024, en su programa Martes del jaguar, Sansores expuso que ocurrían “cosas muy preocupantes” en la Universidad Autónoma de Campeche.

“Se supone que la universidad no se metió en las elecciones. Eso nos hizo creer. No permitió ni siquiera, que era una idea nuestra, que entraran de uno o de otro partido, que los estudiantes oyeran las versiones. No permitió a nadie que fuera del partido Morena”, expuso entonces la gobernadora.

Al final del programa, sentenció: “Nosotros le teníamos mucha confianza, creímos en él en su momento. Ya no nos quiere ver a nosotros, tiene otros compromisos (...) Esperamos que cambie su actitud y nosotros también veremos qué podemos hacer”. Con información de Yazmín Rodríguez