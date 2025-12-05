“Somos una institución que avanza y transita”, aseguró el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Juan Carlos Aguilar Franco, quien apuntó que la máxima cada estudios de la capital cumple ya 25 años de creación.

En la mesa de trabajo con legisladores del Congreso de la Ciudad, donde abordaron el paquete de presupuesto 2026, el rector refrendó la autonomía universitaria y su compromiso permanente con una educación crítica, humanista e incluyente.

Indicó que para el 2026 se requiere de un presupuesto total de 2 mil 041 millones 477 mil pesos.

Lee también: Arranca temporada de árboles de Navidad en Tlalpan; llaman a ciudadanos a adquirir pinos certificados y sustentables

Precisó que para 2026, se proyectan tres objetivos principales: fortalecer la matrícula y el acceso universal, al ampliar el ingreso del alumnado sin excepción; incrementar la infraestructura académica y tecnológica, con la construcción y modernización de los laboratorios científicos, tecnológicos y de innovación social.

Además de impulsar el desarrollo académico y la planta docente, con la apertura de nuevas licenciaturas y posgrados con pertinencia social y consolidando líneas de investigación interdisciplinaria.

En cuanto, al año 2025, dijo que, en comparación con 2024, creció la matrícula, al pasar de 15 mil 151 estudiantes a 19 mil 287.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr