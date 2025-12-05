Los partidos PRI, PAN y Morena de la Ciudad de México chocaron este viernes durante la mesa de trabajo que el congreso capitalino sostuvo con la presidenta del IECM, debido al chapulineo de legisladores que salieron del PVEM y se sumaron al partido guinda.

Este jueves los legisladores Juan Estuardo Rubio Gualito, Isael Moreno Rivera, Víctor Varela e Iliana Ivone Sánchez anunciaron su cambio al partido Morena tras ser electos por el Partido Verde en las pasadas elecciones.

Durante la mesa de trabajo entre legisladores y la titular de la IECM, Patricia Avendaño, la diputada del PRI, Tania Larios, aseguró que la actitud de los legisladores de cambiarse de bancada de pasar del PVEM a Morena es un fraude y burla electoral y genera una sobrerrepresentación. Agregó que interpondrán los recursos necesarios ante la autoridad.

“Reiterar nuestra preocupación, el ánimo de la burla electoral, del fraude que hicieron para tener una mayoría artificial en la proporción de plurinominales y tener una mayoría falsa y artificial. La oposición en porcentaje en número de votos obtuvimos el 46 % de los mismos. Morena, el 48% en la alianza. Pero tenemos una representación del 35 %, mientras que Morena tiene una sobrerrepresentación de 75%. No es una mentira que estamos en vísperas de que fabriquen esta reforma electoral, donde podemos anticipar, podemos temer, podemos preocuparnos porque venga la desaparición del Instituto Electoral en su autonomía, la incorporación del mismo a la secretaría de gobernación”, acotó.

El diputado del PAN, Ricardo Rubio, recalcó la decisión que tomó el IECM para aprobar las candidaturas y calificó como un error el hecho.

“Por las decisiones que hoy tomó el Instituto, hoy se ve reflejado en una composición artificial y se lo tenemos que decir, porque es derivado de la decisión que tomó equivocadamente usted y la mayoría de los consejeros, hoy lo vemos reflejado como un fraude a la ciudadanía”, indicó.

“Vivimos en carne propia en el Congreso un fraude en la representación y no lo vamos q volver a permitir”, agregó.

La diputada de Morena, Valentina Batres, señaló que el IECM no fabrica mayorías, sino que registra lo que la ciudadanía quiso a través de su votación. “Las diputadas y los diputados juran lealtad al pueblo, solo a él, y ese mandato incluye la libertad de adscripción parlamentaria. No se trata de traicionar a nadie, se trata de ejercer un derecho establecido en cualquier democracia funcional”, acotó.

“La oposición puede enojarse, indignarse todo lo que quiera, pero lo que puede, lo que no puede es intentar reescribir la voluntad popular con base en su molestia. Los votos no se administran como franquicia. Morena honra el mandato de la ciudadanía, no el enojo de quienes no obtuvieron el triunfo”, resaltó.

