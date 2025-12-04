Cuatro diputados de Morena que fueron “prestados” al PVEM al arranque de Legislatura anunciaron su separación formal de la bancada ecologista, y la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, anunció su incorporación al Grupo Parlamentario guinda.

Juan Estuardo Rubio Gualito, Isael Moreno Rivera, Víctor Varela e Iliana Ivone Sánchez informaron, en comunicados casi idénticos, su separación del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

“La determinación antes referida obedece a una valoración personal y política sobre mi desempeño legislativo, por lo que solicito se realicen las actualizaciones parlamentarias que correspondan y se comunique al pleno del Congreso de la Ciudad de México, así como se publique en la Gaceta Parlamentaria para su mayor difusión”, señalaron.

En tanto, Xóchitl Bravo informó que los cuatro legisladores se incorporan al Grupo Parlamentario de Morena.

A su vez, Alejandra Pérez Córdova, quien había sido prestada del PVEM a Morena, también anunció, en un comunicado similar, que deja la bancada guinda.

El coordinador de los legisladores del Verde, Manuel Talayero, informó que Pérez Córdova se suma al Grupo Parlamentario del PVEM.

Juan Estuardo Rubio Gualito, Isael Moreno Rivera, Víctor Varela e Iliana Ivone Sánchez fueron siglados por el Partido Verde en las pasadas elecciones, y así se mantuvieron para que Morena lograra un mayor número de diputaciones plurinominales.

Legalmente formaban parte de la bancada ecologista, pero en la realidad eran afines a Morena.

Lo mismo ocurría con Pérez Córdova, quien sólo para los trámites administrativos pertenecía al Grupo Parlamentario de Morena.

Con estos cambios, el Grupo Parlamentario del Morena se conformará por 27 legisladores y el PVEM se quedará con siete.

