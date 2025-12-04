Este miércoles se registró la falla número 13 de la Línea A del Metro, tras suspender el servicio por más de dos horas en el tramo de Peñón Viejo a La Paz debido a problemas con el suministro eléctrico.

Poco después de las 16:00 horas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que por “revisión al sistema eléctrico” se suspendía el servicio. Los trenes únicamente operaban de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.

Los usuarios utilizaron las unidades de la RTP, aunque se observó gran afluencia en espera de abordar los camiones.

A las 18:29 horas, el director del Metro, Adrián Rubalcava, informó a través de su cuenta de X que luego de realizar trabajos de revisión al sistema eléctrico, se había normalizado en su totalidad el servicio en la Línea A.

EL UNIVERSAL publicó este lunes que en nueve años, el Metro invirtió más de 600 millones de pesos en acciones para mejorar la operación de la Línea A, que incluyó mantenimiento a vías, equipo eléctrico y electromecánico, además del monitoreo de las zonas identificadas con hundimientos diferenciales y de atención al cajón de vías, que muestra daños por inundaciones y que durante 2025 derivó en 12 suspensiones temporales del servicio.