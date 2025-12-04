Más Información

Ernestina Godoy va "sin tregua a la corrupción" en la FGR; "donde la justicia no se negocie", afirma

Ernestina Godoy va "sin tregua a la corrupción" en la FGR; "donde la justicia no se negocie", afirma

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel

Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel

Sismo de 5.6 sacude Oaxaca; epicentro en Huatulco y percepción fuerte en la ciudad

Sismo de 5.6 sacude Oaxaca; epicentro en Huatulco y percepción fuerte en la ciudad

Monterrey vs Toluca EN VIVO - Semifinal de Ida - Apertura 2025 - Liga MX

Monterrey vs Toluca EN VIVO - Semifinal de Ida - Apertura 2025 - Liga MX

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

Este miércoles se registró la falla número 13 de la , tras suspender el servicio por más de dos horas en el tramo de Peñón Viejo a La Paz debido a problemas con el.

Poco después de las 16:00 horas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que por “revisión al sistema eléctrico” se suspendía el servicio. Los trenes únicamente operaban de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.

Los usuarios utilizaron las unidades de la RTP, aunque se observó gran afluencia en espera de abordar los camiones.

Lee también

A las 18:29 horas, el director del Metro, Adrián Rubalcava, informó a través de su cuenta de X que luego de realizar trabajos de revisión al sistema eléctrico, se había normalizado en su totalidad el servicio en la Línea A.

EL UNIVERSAL publicó este lunes que en nueve años, el Metro invirtió más de 600 millones de pesos en acciones para mejorar la operación de la Línea A, que incluyó mantenimiento a vías, equipo eléctrico y electromecánico, además del monitoreo de las zonas identificadas con hundimientos diferenciales y de atención al cajón de vías, que muestra daños por inundaciones y que durante 2025 derivó en 12 suspensiones temporales del servicio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]