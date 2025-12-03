Más Información
El servicio en la Línea A del Metro se encuentra suspendido en dos estaciones debido a una falla eléctrica. El tramo sin servicio son las estaciones de Peñón Viejo y Acatitla.
El director del Metro, Adrián Rubalcava, expuso que continúan los trabajos, opera del tramo de Santa Marta a La Paz en ambos sentidos y de Pantitlán a Guelatao.
Indicó que el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros apoya el traslado de las personas usuarias en el tramo Guelatao–Santa Marta.
Personal del Metro trabaja para reanudar el servicio completo que se suspendió a las 16:15 horas.
“Importante para quienes utilizan la Línea A: debido a una revisión al sistema eléctrico, el servicio se ofrece provisionalmente de Pantitlán a Guelatao; no hay operación de Peñón Viejo a La Paz. Nuestro personal especializado trabaja en la zona para restablecer la circulación a la brevedad”, dijo.
