El servicio en la Línea A del Metro se encuentra suspendido en dos estaciones debido a una falla eléctrica. El tramo sin servicio son las estaciones de Peñón Viejo y Acatitla.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, expuso que continúan los trabajos, opera del tramo de Santa Marta a La Paz en ambos sentidos y de Pantitlán a Guelatao.

#AvisoMetro: Continúa la revisión al sistema eléctrico; la Línea A opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao y de Santa Marta a La Paz en ambos sentidos.



No hay servicio en Peñón Viejo y Acatitla.



El servicio de @RTP_CiudadDeMex apoya el traslado de las personas… — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 3, 2025

Indicó que el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros apoya el traslado de las personas usuarias en el tramo Guelatao–Santa Marta.

Personal del Metro trabaja para reanudar el servicio completo que se suspendió a las 16:15 horas.

#ULTIMAHORA



Usuarios son evacuados de Emergencia por zona de vías de Línea A del Metro Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX por fallas en el sistema Eléctrico 🚨



Urge Mantenimiento en el #MetroCDMX ‼️⚠️ pic.twitter.com/4wf3fX5gFI — Fan MetroViral (@MetroViralMx) December 3, 2025

“Importante para quienes utilizan la Línea A: debido a una revisión al sistema eléctrico, el servicio se ofrece provisionalmente de Pantitlán a Guelatao; no hay operación de Peñón Viejo a La Paz. Nuestro personal especializado trabaja en la zona para restablecer la circulación a la brevedad”, dijo.

