Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

Inicia debate de Ley Nacional de Aguas en San Lázaro; es discutido como asunto de "urgente resolución"

Trump sugiere que dejará expirar el T-MEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

¿Quién es “Rosita”, la dj venezolana que bloqueó y denunció la UIF?

¿Más dinero y menos horas de trabajo?; lo que debes saber sobre el incremento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral

El servicio en la se encuentra suspendido en dos estaciones debido a una falla eléctrica. El tramo sin servicio son las estaciones de y Acatitla.

El director del Metro, , expuso que continúan los trabajos, opera del tramo de Santa Marta a La Paz en ambos sentidos y de Pantitlán a Guelatao.

Indicó que el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros apoya el traslado de las personas usuarias en el tramo Guelatao–Santa Marta.

Personal del Metro trabaja para reanudar el servicio completo que se suspendió a las 16:15 horas.

“Importante para quienes utilizan la Línea A: debido a una revisión al sistema eléctrico, el servicio se ofrece provisionalmente de Pantitlán a Guelatao; no hay operación de Peñón Viejo a La Paz. Nuestro personal especializado trabaja en la zona para restablecer la circulación a la brevedad”, dijo.

