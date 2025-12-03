La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), María Dolores González Saravia, aseguró que se ha abatido el rezago, e incluso, se tiene una eficacia del 111% durante 2025.

“Se iniciaron durante este año más de 6 mil 800 nuevos expedientes, pero se concluyeron 7 mil 500, quiere decir que tenemos en este momento un abatimiento del rezago y una eficacia en la atención de 111%”, afirmó.

Se ha abatido el rezago y aumentado la eficacia en Derechos Humanos en la Ciudad de México: Dolores González Saravia. Foto: Especial.

Durante una mesa de trabajo con diputadas del Congreso de la Ciudad de México en la que reiteró la solicitud de un aumento en el presupuesto para el año entrante del 4.5%, la Ombudsperson capitalina reconoció que el recuento de cómo se ejercieron los recursos del 2025 es trabajo de su antecesora, Nashieli Ramírez Hernández, y su equipo de trabajo.

González Saravia solicitó un presupuesto total de 539.5 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2026.

En materia de protestas, aseguró, se atendieron 76 casos, se acompañaron 65 y se gestionaron otros 14 con la autoridad.

Informó que este año se emitieron 13 recomendaciones y 9 acuerdos conciliatorios, se logró la garantía efectiva de los derechos de 5 mil 449 personas, la mayoría a través de procesos de restitución, medicación y conciliación.

González Saravia aseguró que hubo un importante avance en las recomendaciones de años anteriores y actos de memoria.

“Tenemos un seguimiento muy importante de avance en las recomendaciones históricas, aquellas que viene de años anteriores, algunas incluso de larga data, 11 de estas recomendaciones fueron concluidas durante este año, con 192 puntos recomendatorios, se llevó a cabo 67 recomendaciones de responsabilidad y disculpas, dos actos de memoria, para ubicar el caso que ustedes recordarán de Esme y Sofi o de la Narvarte”, sostuvo.

La Presidenta aseguró que la CDHCM tiene como pilar una buena administración pública, una solidez en términos administrativos y un uso eficiente de los recursos.

El aumento presupuestal que la titular de la Comisión de Derechos Humanos capitalina planteó permitiría mantener el ingreso real del personal, los insumos generales y las condiciones de infraestructura, afirmó.

