En lo que va del año, las agresiones a personas en calles de la Ciudad de México tiene el mayor registro, con 11 mil 898 casos, en los motivos por los que los capitalinos solicitan apoyo por botón, cámara e intercomunicador al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano capitalino (C5).

El segundo caso es por faltas administrativas o personas ebrias, con 9 mil 852 reportes.

Mientras que el tercero es por operativos especiales o peticiones de monitoreo por parte de dependencias, con 7 mil 772 solicitudes, en lo que va del 2025.

En un informe sobre las acciones realizadas durante el año, el C5 detalló que los reportes que han presentado un aumento, en el comparativo de 2025 con 2024, están encabezadas por daños por fenómeno natural, los cuales registraron un alza del 144.4 %.

Mientras que la solicitud de apoyo médico mostró un crecimiento del 71.6 % con 4 mil 715 solicitudes durante 2025.

Y los llamados por robo a establecimiento con violencia mostraron un aumento del 33 %, con 3 mil 703 casos en este año.

El C5 informó que diariamente atienden en promedio mil 309 peticiones a través de las cámaras, botones de auxilio y altavoces de los postes en la Ciudad de México.

Asimismo, en lo que va del año se han recibido un millón 322 mil 664 reportes a la línea de emergencia 911, con un promedio diario de 3 mil 960 llamadas.

Avance del 76.8 % de tótems instalados

De igual manera, mediante la estrategia Ojos que Te Cuidan, al 30 de noviembre se han instalado 11 mil 679 nuevos tótems, lo cual representa un avance de 76.8% de la meta, tras 15 semanas de que comenzó el proyecto.

Y se estima que al concluir el año se habrán instalado los 15 mil 200 tótems objetivo.

Las alcaldías con más equipos instalados son Iztapalapa, con 2 mil 91; Gustavo A. Madero, con mil 344 y Tlalpan, con mil 323.

