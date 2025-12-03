Policías de la Ciudad de México y vecinos rescataron a un hombre que cayó en en un canal de aguas negras en la alcaldía Iztapalapa.

Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a policías en campo de una persona que intentaba salir de la barranca en la esquina de Canal de Chalco y el Anillo Periférico, de la colonia José López Portillo.

Cuando los uniformados llegaron le lanzaron una cuerda al hombre y con ayuda de pobladores lograron sacarlo.

Momentos después, paramédicos llegaron al sitio y tras revisar al sujeto de 45 años lo diagnosticaron con varios golpes pero no ameritaba ser llevado a un hospital, por lo que se retiró por su cuenta.

