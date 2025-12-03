Más Información
Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas
Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico
Campesinos inician bloqueos en San Lázaro por Ley Nacional de Agua; buscan entregar pliego petitorio a diputados
Policías de la Ciudad de México y vecinos rescataron a un hombre que cayó en en un canal de aguas negras en la alcaldía Iztapalapa.
Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a policías en campo de una persona que intentaba salir de la barranca en la esquina de Canal de Chalco y el Anillo Periférico, de la colonia José López Portillo.
Lee también Artículos navideños invaden los comercios del Centro Histórico
Cuando los uniformados llegaron le lanzaron una cuerda al hombre y con ayuda de pobladores lograron sacarlo.
Momentos después, paramédicos llegaron al sitio y tras revisar al sujeto de 45 años lo diagnosticaron con varios golpes pero no ameritaba ser llevado a un hospital, por lo que se retiró por su cuenta.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]