La presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, Teresa Shamah Levy, solicitó un presupuesto de 31 millones de pesos para el próximo año.

Durante una mesa de trabajo en la materia con diputados locales, expuso que requieren de este presupuesto para cubrir sus necesidades básicas y nuevas responsabilidades normativas.

“Hemos ampliado nuestras atribuciones y queremos contar con un presupuesto mínimo para poder cubrir nuestras responsabilidades normativas del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Tenemos la intención, y ya vamos en ese camino, de consolidarnos como un órgano que sea la mano académica de la estadística de la Ciudad de México, con estadísticas confiables de monitoreo, con todo un sistema de vigilancia y adaptadas a la administración pública y a las alcaldías, que sean útiles, que sean estadística útiles para una mejor Ciudad”, indicó.

Precisó que el presupuesto solicitado es 7.3% menor, en términos reales, al aprobado en 2021 y 26.1% menor que el aprobado en 2011, “imagínense”.

Dejó claro que, en caso de contar en 2026 con el mismo presupuesto de 2025, se verían muy limitadas las posibilidades de realizar evaluaciones sobre las áreas mandatadas por la normativa vigente y sobre el diseño y la implementación de programas y políticas relevantes para la actual administración como las Utopías. “Sin dejar de lado que el Consejo requiere de un espacio para sus oficinas acorde a sus necesidades”.

Precisó que para lograr sus objetivos y alcances, requieren el desarrollo de trabajo de campo y la realización de entrevistas, grupos focales o encuestas de elevada complejidad logística y relevantes costos financieros, así como la contratación de académicos y especialistas capaces de planear y ejecutar los trabajos.

Además, apuntó, se tiene que cumplir con los laudos laborales heredados de la administración anterior, “hasta el momento, no se ha contado con la disponibilidad financiera suficiente para cumplir con esta obligación”.

dmrr/cr