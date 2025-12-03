La alcaldía Cuauhtémoc instaló el Consejo de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la demarcación, que busca articular las acciones necesarias para conseguir la implementación de políticas, estrategias, programas, acciones y proyectos a favor del medio ambiente.

Este consejo cuenta con la participación de los tres niveles de gobierno, del sector privado, la sociedad civil, la academia y la ciudadanía.

"Queremos que más allá de un trámite burocrático sea un consejo que luchemos entre todas y todos, pongamos el ejemplo para inspirar no solo a las demás alcaldías, como suele pasar, sino a nivel nacional. La emergencia climática profundiza desigualdades, quienes menos contribuyen al daño del planeta son quienes más lo padecen", dijo la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Alcaldía Cuauhtémoc instala Consejo de Agenda 2030; articulará políticas ambientales y sociales. Foto: Especial.

Explicó que esta iniciativa surgió de la firme convicción de que los grandes retos globales, como las crisis climáticas, como la pérdida de diversidad, la contaminación, todas las desigualdades sociales "no se van a resolver desde un escritorio, sino desde el territorio".

Refirió que la agenda 2030, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), convoca a actuar mediante 17 objetivos, los cuales se centran en el bienestar, la prosperidad, la paz, la justicia social, el cuidado del planeta, entre otros.

"La sostenibilidad de injusticia social no es sostenibilidad. La acción climática sin derechos humanos, no es acción climática y la transformación territorial sin cooperación es imposible", dijo Alessandra Rojo de la Vega.

La edil afirmó que este consejo será el motor de articulación de todos estos esfuerzos para que pues se vea en el día a día, reflejado en el territorio y que se aporte un granito de arena para el planeta y "se le regrese a la tierra a lo mucho que le hemos quitado".

Alcaldía Cuauhtémoc instala Consejo de Agenda 2030; articulará políticas ambientales y sociales. Foto: Especial.

La alcaldía informó que este plan contempla la evaluación, análisis y realización de diagnósticos sobre las políticas actuales vinculadas con el cumplimiento de la Agenda 2030 "para identificar áreas de oportunidad y fortalecer las existentes".

Agregó que de igual manera busca desarrollar, proponer y promover estrategias de comunicación que permitan difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y los avances en su cumplimiento; así como estrategias de comunicación para socializar y sensibilizar a sus habitantes sobre los ODS de la Agenda 2030.

Señala que también se crearán comités que incorporen a los distintos sectores de la población con la finalidad de generar propuestas de estrategias, programas, acciones y proyectos, así como de mejoramiento de las políticas públicas tendientes a impulsar el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 en el ámbito local.

Asimismo contribuirá al cumplimiento de los compromisos de México para la presentación de informes ante los foros y organismos internacionales y regionales en materia de desarrollo sostenible.

