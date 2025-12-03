Más Información

La Alcaldía Cuauhtémoc realizó más de 15 mil pruebas gratuitas de detección de VIH en el Jardín Pushkin como parte de la estrategia “Cuauhtémoc Cero Serofobia”, cuyo objetivo es ofrecer atención oportuna, respeto y acceso a la salud para todas las personas.

En un comunicado, la demarcación detalló que la Dirección General de Desarrollo Social ha llevado a cabo más de 50 jornadas de prevención, en las cuales se aplicaron pruebas rápidas de VIH de manera gratuita y se distribuyeron miles de condones entre la población.

Informó que durante estas actividades más de 360 personas fueron canalizadas a servicios especializados, garantizando acompañamiento oportuno y atención médica continua.

Cuauhtémoc aplica más de 15 mil pruebas de VIH; estrategia "Cero Serofobia" impulsa prevención y atención gratuita. Foto: Especial
Las jornadas contaron con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, que se sumaron a esta estrategia enfocada en el acceso a la salud, la prevención y la eliminación del estigma.

La alcaldía recordó que en el mundo más de 40 millones de personas viven con VIH, y en México la cifra asciende a cerca de 400 mil, lo que evidencia la importancia de mantener y fortalecer las acciones de prevención.

Además, señaló que la serofobia es el miedo o rechazo a personas que viven con VIH y es uno de los principales motivos por lo que algunas personas evitan realizar pruebas o buscar atención médica.

