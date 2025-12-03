El Metrobús de la Ciudad de México informó que este 3 de diciembre permanecerán cerradas cuatro estaciones de la Línea 1 y dos de la Línea 5 debido a trabajos de mantenimiento mayor.

A través de x, detalló que en la Línea 1, las estaciones Teatro de los Insurgentes y Colonia del Valle estarán cerradas los días 3 y 4 de diciembre; las estaciones El Chopo y La Raza continuarán sin servicio durante este 3 de diciembre.

Respecto a la Línea 5, indicó que las estaciones El Coyol y 5 de mayo permanecerán cerradas hoy.

Los trabajos incluyen el retiro de herrerías y soportes, la colocación de mobiliario, cortinas y vidrios, así como la instalación eléctrica y de iluminación; estas labores forman parte del programa de adecuación y mejora de la infraestructura del sistema y continuaran hasta el 5 de diciembre.

Por motivos de seguridad para las personas usuarias, estas intervenciones no pueden realizarse mientras se brinda el servicio; por ello, algunas estaciones deberán permanecer cerradas durante la ejecución de los trabajos.

