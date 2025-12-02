La alcaldía Cuauhtémoc inauguró el Centro de Atención al Emprendedor para que los locatarios de la demarcación reciban acompañamiento para la regularización y operación de sus negocios.

Este centro, ubicado en la sede de la alcaldía, ofrecerá atención gratuita y personalizada para abrir, operar, regularizar o cerrar negocios, sin intermediarios.

"Quienes hemos sido emprendedores sabemos lo que es enfrentar trámites interminables. Aquí decidimos abrir caminos, no cerrarlos”, dijo la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega.

Lee también Instalarán Árbol de Navidad monumental en la Glorieta de los Insurgentes; personas privadas de la libertad estarán a cargo de la estructura

En un comunicado, la alcaldía señaló que este nuevo espacio integra el trabajo de varias áreas de la administración local, desde la Dirección General de Gobierno y Desarrollo Social, que ofrecerá capacitaciones permanentes; hasta la Dirección Ejecutiva de las Mujeres, que vinculará los negocios con los Puntos Violeta para crear entornos seguros.

También participa la Dirección Jurídica, que brindará asesoría cuando exista algún trámite, verificación o procedimiento administrativo. Un esfuerzo transversal para que emprender deje de ser un laberinto.

"Quienes emprenden en la Cuauhtémoc encontrarán aquí a personal profesional que conoce los giros mercantiles, los requisitos de la Ciudad de México y los procesos internos de la alcaldía", destacó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL